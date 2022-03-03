بديل الصبغة.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة للحصول على اللون البني الغزالي بدون اي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالقهوة من الوصفات الممتازة والتي من الممكن من خلالها أن يتم الصبغ وبشكل طبيعي للشعر وهذا ما يكون للتخلص من العديد من العيوب التي قد تعتري الشعر ومن الممكن أن يتم إعطاء الشعر أفضل درجة من درجات اللون البني للتخلص من أي لون قد يكون غير مرغوب ومن دون الاستعانة بأي مكونات غير طبيعية فقط لا بد من توفر القهوة مع بعض المكونات الأخرى البسيطة والتي تعطي الشعر أفضل لون، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول طريقة تحضير خليط القهوة الصابغ للشعر مع بيان أهم المكونات الأساسية التي من الممكن أن تتفاعل مع القهوة لتعطي أفضل النتائج.

مكونات خلطة القهوة لصبغ الشعر طبيعياً

أفضل الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن تحل محل أنواع الصبغات الكيميائية والتي لها الكثير من المضار، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نعرض المقدار الأساسي لوصفة القهوة والتي من الممكن أن تتفاعل معها لإعطاء الشعر أفضل لون بني مميز والمكونات تكون كما يلي:

ملعقة من القهوة.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من الفازلين.

طريقة صبغ الشعر بواسطة ملعقة قهوة

من الممكن أن تقومي بعمل وصفة مميزة صابغة للشعر بالقهوة من خلال الاستعانة بسابق المكونات واتباع الخطوات الآتية: