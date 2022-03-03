بشوية بسكويت أعملي تشيز كيك الفراولة بسهولة وطعمه خطير

تشيز كيك من أشهى الحلويات الجميلة، الغنية بالكريمة والفراولة، وهي ذات شكل وطعم رائع وجذاب خاصة للصغار، يرغب الأطفال بها بشكل كبير، ويمكنك تحضيرها لهم بكثرة، كما يمكن أن نقوم بتجهيزها لتقديمها للضيوف، أو تحضيرها في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة، ويمكن عملها وتقديمها كهدية للأهل أو الجيران، ومنذ فترة صغيرة تم عمل علبة دانون بالتشيز كيك الفراولة الجميلة، وذات منظر يقوم بجذب الأطفال بشرائها، ويطلبونها بكثرة من أهلهم في المنزل، وعند رؤيتها في المحلات والأسواق تلفت أنظارهم ويقومون بشرائها، كما يوجد في الصيف آيس كريم بطعم التشيز كيك الرائع وذات اللون الوردي الجميل، يحب تنازله جميع الأفراد سواء الأطفال أو الشباب، وأيضًا الكبار، وترغب الأمهات والبنات في وجود طريقة سهلة ومضمونة لعمل التشيز كيك في المنزل وتعطينا نتائج سليمة ورائعة.

مكونات عمل تشيز كيك الفراولة في المنزل

نصف كيلو من الفراولة الحمراء الناضجة.

كوب وربع من الماء.

كوب وربع كوب من السكر.

ثلاثة أرباع كيلو من البسكويت.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة كبيرة وربع ملعقة من النشا.

عبوتان من كريمة الخفق البودرة.

كوب وربع من اللبن السائل.

علبة وربع من القشطة.

أربعة ملاعق كبيرة من الجبنة الكريمي.

ربع ملعقة كبيرة من بشر الليمون.

مقدار من الفراولة للتزين.

طريقة تحضير تشيز كيك الفراولة في المنزل