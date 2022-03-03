اجمل طبق ممكن تعمليه...طريقة جديدة ومختلفة لعمل الكبد والقوانص طعمة وريحة جنان

عمل الكبد والقوانص، تختلف طرق تحضير الكبد والقوانص، فمن الناس من يحب أكلها مع الخبز ومن يحب أكلها مع المعكرونة أو الأرز، وتعرف بطعمها اللذيذ والفوائد الكثيرة التي لا تحصى، ومن مقالنا سنتحدث عن بعض طرق إعداد الكبد والقوانص بشكل صحي.

عمل الكبد والقوانص

طريقة عمل الكبد والقوانص بالخضار

نصف كيلو من الكبد والقوانص.

فصين ثوم مفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة ملح.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة شرائح.

ثمرة فلفل أحمر وأصفر مقطعة أيضا.

نصف ملعقة كمون.

فلفل أسود.

طريقة تحضير عمل الكبد والقوانص بالخضار

أ حضري الكبد والقوانص وقومي بتنظيفها من الدهون ثم اغسليها بالماء جيداً.

والقوانص وقومي بتنظيفها من الدهون ثم اغسليها بالماء جيداً. في بوله قومي بنقعها، ضعي خل وكمون وليمون ورشة ملح وانتظري عشر دقائق وعاودي غسلها ثانية بالماء ثم تصفى جيداً.

بعد ذلك قومي بتقطيعها قطع صغيرة ثم بعدها توضع في بوله وتبليها بالثوم والملح والكمون والفلفل الأسود.

بعد أن تتأكدي من تتبيلها جيدا قومي بإدخالها الثلاجة لمدة ساعتين.

في طاسة ضعيها على النار وضعي فيها زيت وحتى يسخن قومي بوضع البصل المفروم وحركيه حتى يتغير لونه.

ضعي بعدها الكبد والقوانص وهدئي النار لكي تستوي تماماً.

بعد ذلك ضعي الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر وحركي لكي يستوي الخضار.

الكبد والقوانص بالأرز وصلصة الطماطم

كيلو من الكبد والقوانص.

ثمرة من كل من: الفلفل الأصفر والأخضر والأحمر.

ملح حسب الرغبة.

ثمرة بصل.

ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

خمس ثمرات طماطم.

ملعقتين من صلصة الطماطم.

بصلة بحجم متوسط.

رشه فلفل أسود.

ملعقة ملح.

زيت.

كوب أرز مصري.

كوب ماء ونصف.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين زيت.

رشه فلفل أسود.

لوز محمص.

طريقة تحضير الكبد والقوانص بالأرز وصلصة الطماطم