نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة السحرية لعمل الباستا فلورا بالمربى بطعم شهي ولذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الباستا فلورا بالمربى هي من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، وتعد من الحلويات اليونانية التقليدية حيث أنها تسمى فطائر المربى، وتقدم في المناسبات والعزومات وكثيرا من السيدات يبحثن عن طريقة عملها من حيث الطعم الرائع، لذلك نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لعمل هذه الوصفة في أقل وقت ممكن، كما أنها بسيطة وليست مكلفة، ومن خلال موقعنا نقدم لكم تكات تلك الوصفة المميزة واللذيذة.

الباستا فلورا بالمربى

اليوم من خلال المكونات التالية يمكنك الاستمتاع بعمل أسهل طريقة للباستا فلورا بالمربى بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ولا تستغرق وقت في طريقة عملها، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

كوب كبير من السمنة.

كوب دقيق أبيض منخول.

نصف كوب من السكر البودرة.

عدد 2 بيضة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

نصف كيس من البيكنج بودر.

علبة مربى مشمش أو فراولة على حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البرتقال مبشور.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على الباستا فلورا بالمربى، وهي من أنواع الحلوى اللذيذة ويتم حشوها بالمربى على حسب النوع الذي ترغبه، وليس يتم حشوها بأي نوع آخر، وطريقة عملها بسيطة جدا من خلال اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات السابقة ويتم خلطهم جيدا.

ثم نضع السكر والملح، وبعد ذلك نضع السمن.

يتم خلطهم جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي، ونضع البيض مع الاستمرار في الخلط هذه المكونات.

ثم يتم وضع الدقيق تدريجيا مع الخلط جيدا حتى تصبح عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بعد ذلك بإحضار صينية وندهنها زيت من جميع الجوانب.

ثم بعد ذلك يتم تقسيم العجينة إلى نصفين نضع النصف في الصينية ويتم فردها باليد جيدا.

ومن ثم نضع عليها المربى ونفردها جيدا.

نضع بعد ذلك الطبقة الأخيرة ويتم تقطيعها على شكل مربعات.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يحمر الوجه.

يتم إخراجها من الفرن ونتركها تبرد لمدة ساعة ثم تقدم مع الشاي.

الباستا فلورا

عبارة عن بسكويت محلى مع خلطة المربى اللذيذة؛ فهي من أنواع المقرمشات التي جذبت لها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال؛ فهي تعتبر من الوصفات السهلة، وليست مكلفة تماما ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل.