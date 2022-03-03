أرخص فسدق بمكون واحد فقط.. طريقة عمل الفستق الكداب بنفس طعم الفستق هتعملية بيه جميع أنواع الحلويات

طريقة عمل الفستق الكداب، هناك العديد من أنواع الحلوى التي يمكنك صنعها بالفستق أو تزينها بالفستق سهلة وسريعة وبسيطة لتحضير في المنزل، ولكن سعر الفستق غالي جدًا فيصل سعر الكيلو منه لأكثر من 300 جنية، يمكنك صنع ألذ الحلوي بالفستق بدون وجود فستق، مكون واحد فقط يمكنك منه صنع الفستق الكداب متوفر في كل الأماكن وغير مكلف نهائيًا بدون تعب أو بذل مجهود قومي بتحضير الفستق الكداب بالمنزل.

طريقة عمل الفستق الكداب

طريقة الفستق الكداب

قومي بوضع الفول السوداني في الكبة، أطحني الفول نصف طحنه أو حتي يصبح قطع صغيرة.

ضعي في إناء نظيف وضعي معه نصف ملعقة روح الفستق واللون الأخضر.

قلبي الفول مع اللون جيدًا.

أتركيه في الإناء لمدة 3 ساعات على الأقل حتى يندمج اللون جيدًا.

ضعيه في صينية فرن وبعد ذلك توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تحمص قطع الفول.

يخرج من الفرن ويترك حتي يبرد.

إذا كان ملمس الفول مناسب وشبه ناعم لا تقم بفرمه مرة ثانية أما إذا كان القطع التي به كبيرة الحجم قم بفرمه مرة ثانية

وبعد ذلك ضعيه في علبة نظيفة ومحكمة الغلق..

طريقة أخري للفستق الكداب

طريقة الفستق الكداب