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عمر شويل - جدة مقشر فعال لتفتيح الركب والأكواع عدة درجات في وقت قصير وداعاً للكريم، يعاني الكثير من الأفراد من اسمرار لون الركب والأكواع مما يجعل الأفراد يشعرون بعدم الراحة خاصة الأفراد الذين يرتدون الملابس القصيرة، ولهذا فهم بحاجة دائمًا لاستخدام مقشر طبيعي يساعد على تفتيح هذه المناطق وجعلها تظهر بشكل لائق، وتعتبر الوصفات الطبيعية هي أفضل حل لإزالة اسمرار الجلد لما لهم من قدرة كبيرة على تقشير الجلد والتخلص من الطبقة السوداء واستبدالها بطبقة أخرى فاتحة.

أسرع مقشر لتفتيح الركب والأكواع لجسم ناعم وناصع البياض



إن تفتيح الركب والأكواع هي مسألة لا تستغني عنها النساء وذلك للحفاظ علي جمال الجسم.

ولهذا تلجأ للمنتجات الكيميائية مثل الكريم أو الماسكات للحصول علي نتيجة أسرع.

ولكن سوف نستعرض سوياً مقشر فعال لتفتيح الركب والأكواع بنتيجة سريعة.

مقشر الأرز

يتكون مقشر الأرز من مكونات بسيطة جدًا ولكنها مفيدة للغاية خاصة أن هذه المواد تحتوي على أهم العناصر التي تعمل على تجديد خلايا الجلد ومنحها البياض والنعومة.

مكونات المقشر

مقدار من الأرز الناعم.

ثلث كوب من الحليب.

القليل من عصير الليمون.

طريقة تحضير مقشر الأرز

في البداية يتم طحن كوب الأرز لكي يصبح مثل الدقيق ناعم جدًا.

ثم يوضع كل من الأرز واللبن وعصير الليمون مع بعضهم.

يتم تقليب هذه المكونات جيدًا ثم توضع على الركب والأكواع مع التدليك بشكل دائري.

يترك المقشر على الجسم حتى يتماسك ويتحول لمادة صلبة في هذه الحالة يتم إزالته وغسل الركب والأكواع بالماء.

بالماء. يراعى تكرار عمل المقشر مرتين على الأقل في الأسبوع.

مقشر زيت اللوز لتفتيح الركب والأكواع

زيت اللوز يحتوي على فيتامين E الذي يعمل على تفتيح الأماكن الداكنة وتبييض الركب والأكواع وذلك عن طريق التخلص من طبقات الجلد الميتة واستبدالها بطبقات أخرى حية ومشرقة.