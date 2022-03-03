هذا ما يحدث للجسم عند تناول المكسرات مرة واحدة أسبوعياً

تعتبر المكسرات من أكثر الأطعمة شيوعاً في العالم أجمع، بالإضافة إلى توافرها في كافة المحلات والمراكز التجارية، فهي لها طعم مميز،كما أنها من التسالي المتعارف عليها، ويتم استخدامها بشكل كبير لدى الأشخاص التي تتبع حميات غذائية معينة، سواء لفقدان الوزن الزائد من الجسم، أو للحصول على فوائدها السحرية بفضل المعادن والفيتامينات المتوفرة بها، وعلى الرغم من أن العديد من المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أن الفوائد الرائعة الموجودة به تمد الجسم بكل العناصر الغذائية التي يحتاج لها.

ما هي أشهر أنواع المكسرات

هناك العديد من الأنواع المتعارف عليها من المكسرات، ويمكن استخدامها بأكثر من طريقة، ولعل أشهر الأنواع، الفول السوداني، البندق، الفسدق، الجوز، اللوز، عين الجمل، والكاجو، وغيرهم الكثير، ويختلف السعر بحسب النوع والكمية، ويمكن استخدام المكسرات في أي من الأطباق الحلوة، مثل الأرز باللبن، الحلويات الشرقية كالبسبوسة، الكنافة، بالإضافة إلى ممارسي بعض الرياضات ومن يتبعون حميات غذائية يفضلون استخدامها مع العسل الأبيض، حيث يقوم البعض بفرم مجموعة من المكسرات ووضعها مع العسل، ويتناولن ملعقة منها في الصباح الباكر.

فوائد المكسرات للجسم

المكسرات واحدة من الأطعمة الغنية بالدهون، وتحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات، وهي مصدر أساسي للعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم، والتي من بينها فيتامين هـ، والسلينيوم، والماغنيسيوم، وهي من العناصر التي يحتاج لها الرجل بشكل كبير، وتساعد على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بنفس هذه العناصر في الجسم، كما أن المكسرات تحتوي على مركب البوليفينول، وهو من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي خلايا الجسم من التلف.

وفي دراسات أخرى نشرتها العديد من المجلات العلمية أن المكسرات ثبت أنها تعمل على خفض الوزن بشكل فعال جداً، ونصح العديد من خبراء التعذية أنه ينصح بضرورة تناول حفنة من المكسرات على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، حيث أنها تعمل على علاج العديد من المشاكل الصحية، بما فيها مشاكل البشرة، مثل حساسية الجلد، والتخلص من حبوب الشباب وأثارها، والندبات السوداء، وتعالج مشاكل الشعر الأكثر شيوعاً مثل تلف بصيلات الشعر، وتعمل على حصول الشعر على اللمعان المطلوب.