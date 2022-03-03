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عمر شويل - جدة وصفة بذور السمسم للتخلص من الشعر الأبيض وعلاج الشيب المبكر نهائياً، تعد ظاهرة الشعر الأبيض ظاهرة كثر انتشارها بين الكثير من الناس سواء كانوا في مرحلة الشباب أو مرحلة ما بعد الشباب، مما أدت إلى الشعور بالضيق والحرج الشديد، وعادة ما يظهر الشعر الأبيض نتيجة لبعض العوامل والتي منها عدم توافر المادة التي تحافظ على لون الشعر وهي مادة الميلانين، أو نتيجة الإفراط في استخدام الصبغة الكيميائية للتخلص من خصل الشعر البيضاء، إلا أنها تترك الشعر في حالة سيئة وسرياً ما ينتهي مفعولها.

وصفة بذور السمسم لعلاج الشعر الأبيض والشيب المبكر



لقد أكد الطب القديم الموجود في دولة الصين أهمية بذور السمسم ذات اللون الأسود بالنسبة للشعر الأبيض.

فلقد ثبت بأن تلك البذور لها قدرة سحرية في القضاء على الشعر الأبيض وإعادة الشعر للونه.

وإعادة الشعر للونه. بذور السمسم تعمل على نمو الخلايا المسئولة عن صبغة الشعر

مما يجعلها تنتج الكثير من صبغة الميلانين التي تغذي لون الشعر وتزيده.

كما أن بذور السمسم لها فوائد متعددة حيث تعمل على علاج شيب الشعر ومده بالعناصر الطبيعية التي يحتاج إليها.

طريقة استخدام وصفة بذور السمسم

وصفة بذور السمسم ليست مثل الوصفات التي تحضر عن طريق خلط بعض المكونات مع بعضها للحصول على خليط يمكن استخدامه.

وإنما هي عبارة عن مضغ ملعقة من بذور السمسم ذات اللون الأسود على أن تكون ملعقة من الحجم الصغير.

يتم تناول هذه البذور بشكل يومي خلال ثلاثة أشهر بالإضافة إلى استخدام زيت السمسم عند تسريح الشعر باستمرار.

في الحقيقة هذه الوصفة لا تعطي نتيجة على الفور وإنما تحتاج للانتظار لفترة من الوقت.

وخلال هذا الوقت يجب الالتزام بعمل الوصفة بشكل مستمر وعدم إهمالها وذلك لكي يتحول لون الشعر من اللون الأبيض إلى لونه الأساسي.

في حالة عدم ظهور تغير في الشعر وقلة كمية الميلانين في الشعر عن المستوى الطبيعي لها

فلابد من وجود بدائل أخرى تساعد على القضاء على الشعر الأبيض مثل استخدام الصبغات الطبيعية أو الحناء.

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