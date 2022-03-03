نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات ووصفات طبيعية لشد تجاعيد الوجه أفضل من البوتكس لإستعادة وجه الشباب الجميل والمضىء في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لشد تجاعيد الوجه .. جربيها بنفسك، تتعرض البشرة لكثير من العوامل التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة وهذا يجعل النساء تلجأ إلى إجراء بعض من العمليات التجميلية التي تخفي التجاعيد ولكن هذا يكون من أسوأ الحلول التي تلجأ لها، إضافة لتكلفتها الرهيبة قد تحدث آثار جانبية ومضاعفات مدمرة للصحة، ولكن سيدتي يكون من الأفضل أن تلجئين إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد على شد الوجه والتخلص من التجاعيد، وسوف نذكر لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تنقية وتنظيف وشد البشرة.

وصفات طبيعية لشد التجاعيد

عندما تظهر التجاعيد في الوجه تبدأ السيدة في الانزعاج وهذا يجعلها تبحث كثيراً عن أفضل الطرق للتخلص منها ويفضل الوصفات الطبيعية التي تتمثل فيما يلي:

• وصفة بياض البيض

يعتبر البيض من المكونات الطبيعية المفيدة جداً للبشرة بالإضافة إلى ان بياض البيض يعمل على شد وتهدئة البشرة، فقط قومي بخلط بياض بيضة واحدة مع ملعقتين من اللبن ثم يضاف إلى الخليط ملعقة واحدة من السكر ثم اخلطي المكونات مع بعضها جيداً ثم يتم تطبيقها على الوجه وتترك لمدة 15 دقيقة ثم غسلها بالماء الفاتر ويفضل استخدامها مرة واحدة في اليوم للتخلص من التجاعيد.

• وصفة عصير الليمون والزبادي

تعتبر وصفة الليمون والزبادي من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها للتخلص من ترهل الجلد والتجاعيد، فما عليك سوى أن تقومي بإضافة ملعقتين من عصير الليمون إلى كوب واحد من الزبادي وملعقة من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيداً، ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم تنظيفه بالماء الفاتر والصابون، ويفضل تكرار الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

• وصفة الموز والبطاطا

تمتلك البطاطا الكثير من القدرات الفعالة لشد البشرة وتفتيحها كما أن الموز هو البوتكس الطبيعي، ويتم تحضيرها عن طريق تقشير نصف حبة بطاطا وسلقها لتصبح طرية ومن ثم يتم هرسها وخلطها مع نصف حبة موز للحصول على عجينة لينة ويتم توزيع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر والصابون.