أسرار عمل بلح الشام مقرمش جدآ من بره و هش و طرى من جوه مع أحلى ريحة وألذ طعم وﻻ أشهر حلوانى وأفكار تقديم جديدة

طريقة عمل بلح الشام في البيت خطوة بخطوة، يعتبر بلح الشام من أحد أنواع الحلويات الشرقية المشهورة في كثير من الدول العربية، ومن كثرة الإقبال على بلح الشام تبحث معظم النساء في محرك بحث جوجل عن أسهل طريقة لعمل بلح الشام في البيت بقليل من المكونات ولكن بحيث أن تكون على نفس مستوى المحلات، ومن خلال موقعنا حرصنا على أن نقوم بتقديم أسهل طريقة عمل بلح الشام في البيت بالخطوات فقومي بتنفيذها بنفسك واحصلي على بلح الشام اللذيذ والشهي.

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير

فجميع النساء بلا استثناء ترغب بأن تقوم بتحضير أشهى الحلويات في بيتها مثل المحلات تماماً فكل ما تحتاجين له بعض المقادير والخطوات والتي تتمثل فيما يلي:

مقادير عمل بلح الشام

• 1.5 كوب دقيق أبيض منخول.

• 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

• 3.5 ملعقة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

• 1 كوب ماء.

• 1 ملعقة صغيرة فانيليا.

• 4/1 ملعقة صغيرة ملح.

• 1 ملعقة صغيرة سكر.

• 2 كوب زيت للقلي.

مقادير لعمل قطر بلح الشام

3 أكواب ماء.

3 أكواب سكر.

عصير نصف ليمونة.

4/1 ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل بلح الشام

• في إناء عميق متوسط الحجم ضعي الزبدة والماء والملح وتركيهم معاً على النار حتى يمتزجوا ويغلوا جيداً.

• ثم يتم إضافة الدقيق المنخول والفانيليا وقلبي المكونات جيداً مع بعضها حتى أن يختفي الدقيق ويصبح لديك عجينة ناعمة ليست جافة.

• يرفع الخليط من على النار وضعي المكونات في وعاء أخر واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً، فلا يجوز أن يتم وضع البيض وهي الساخنة حتى لا ينضج.

• بعد أن تبرد العجينة قومي بإضافة البيض تدريجياً واحدة تلو الأخرى مع التقليب عند وضع كل واحدة ثم تمزجي الخليط مع بعضه جيداً.

• قومي بعد ذلك بإحضار كيس خاص بعمل الحلوى وضعي به العجين، وفي الوقت ذاته ضعي طاسة في الزيت واملئيها بالزيت وابدئي في وضع بلح الشام وقلبيه في الزيت ليصبح باللون الذهبي.

• ارفعي بلح الشام من الزيت ثم يتم وضعه بالقطر لعدة دقائق، وإذا كنت ترغبين في تزينه بجوز الهند أو الفستق الحلبي فقومي بذلك وقدميه وبالهناء والشفاء.