مخبوزات بالسمسم وحبة البركة بطريقة سهلة واقتصادية وأحلى من المخابز

مخبوزات بالسمسم وحبة البركة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو كما تفضلون، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، بالإضافة إلى أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فطائر للفطور الصباحي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مخبوزات بالسمسم وحبة البركة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة للشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات مخبوزات بالسمسم وحبة البركة

تتكون مخبوزات بالسمسم وحبة البركة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 أكواب من الدقيق.

نصف كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ماء للعجن.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على مخبوزات بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي: