نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة مبتكرة وسريعة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ بدون مقوارة أكثر من 5 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة فكرة عبقرية لتقوير الكوسا من الممكن أن يكون هناك اعتماد عليها للحصول على الخضار جاهز تماما على التقوير، ومن الممكن أن يتم استعمل تلك الطريقة من خلال الاعتماد على أداوت بسيطة بخلاف المقوار أي أن ربة البيت في حين عدم توفر المقوار سيكون من السهل عليها أن تقوم بخطوة التقوير وفي أسرع وقت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة سيكون الحديث بالتفصيل عن أبرز وأهم تلك الطرق الممتازة في التقوير السريع للكوسة أو للباذنجان أيضا

فكرة عبقرية لتقوير الكوسا

فكرة عبقرية لتقوير كل من خضر الكوسة وخضار الباذنجان حيث يكون من السهل على ربات البيوت عمل محشي الخضار المشكل وهذا ما يكون في أسرع وقت ممكن، ومن خلال الاستعمال لبعض الأدوات مثل السكين، أو طر ف الشوكة من الممكن أن نحصل على الخضار من نوعيه الكوسة والباذنجان جاهزين للحشو بأسرع وقت.

فكرة عبقرية لتقوير الخضار باستعمال السكين

من أهم الأدوات التي من الممكن أن يتم استعمالها للتقوير السريع للكوسة أو الباذنجان هي السكين حيث أنها تمتلك القدرة على الإزالة لأي أثر من بقايا الخضار من الداخل، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بطريقة السكين حيث تقوم ربة المنزل بتنظيف الخضار بشكل عادي، ومن ثم يتم البدء في التفريغ التام للكوسة والباذنجان بحيث تكون صالحة للحشو السريع.

فكرة أخرى للتقوير باستعمال الكوسة

أقوى الطرق التي تسهل على ربة البيت أن تقوم بالتقوير وفي منتهى السرعة لمختلف الأنواع من الخضار الصالح للحشو ومن الممكن أن تقوم بإدخال طرف الشوكة، وتدويره واستعماله للحصول على الثمار بحيث تكون خاوية تماما ويكون من اليسير حشوها.

تقوير الكوسة باستعمال طرف ملعقة

من الممكن أيضا أن يستعان بتلك الطريقة في التقوير للكمية التي تتوفر من الكوسة ومن الباذنجان وفي أسرع وقت.

طريقة قطاعة التفاح

من السهل استعمال قطاعة التفاح للحصول على أفضل مستوى من التقوير والتفريغ التام للثمار، ومن الممكن أن تستعمل تلك الطريقة للحصول على الخضار جاهز تماما على الحشو السريع.