بعيش التوست فقط طريقة عمل بيتزا سريعة التحضير في دقائق معدودة ومذاق لذيذ

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بيتزا سريعة التحضير ، تعد وصفة لذيذة وسهلة للغاية ويبحث الكثيرين عن وصفات سريعة وسهلة لتحضير البيتتزا، كما أن هذه الوصفة تتكون من مكونات بسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الجهد أو الوقت أثناء تحضيرها.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا كيكة الجلاش الفريدة واللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتزا سريعة التحضير.
مكونات بيتزا سريعة التحضير
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- أربع شرائح من خبز التوست.
- أربع ملاعق كبار من الكاتشب.
- وأربع ملاعق من اللحم المفروم المطهي.
- بعض الشرائح الرقيقة من الطماطم.
- بعض الشرائح الرقيقة من الفلفل الرومي.
- خليط من أنواع الجبن (جبنة موزاريلا وشيدر) أو حسب الرغبة .
- شرائح من الزيتون
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بيتزا سريعة التحضير وهي كالتالي:
- نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الكاتشب علي كل شريحة من خبز التوست ونوزع الكاتشب جيدا.
- ثم نضع فوق الكاتشب ملعقة من اللحم المفروم ونوزعها بالتساوي جيدا على شريحة الخبز.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة البعض من خليط الجبن فوق اللحم.
- بعد ذلك نضع فوق الجبن القليل من شرائح الطماطم والفلفل الرومي والزيتون ونضع الملح حسب الرغبة.
- ثم بعد ذلك نقوم برص البيتزا في صاج وندخل الصاج في المايكرويف أو الفرن علي درجة حرارة منخفضة حتي يتم تسويتها.
- ثم تكون البيتزا بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن إزالة أو إضافة مكونات أخري حسب الرغبة، كما يمكن إعدادها بدون لحم أو بدون خضار.
- وكذلك يمكن إعداد البيتزا بالجبن فقط بدون إضافة أي لحوم أو خضار وبالهناء والشفاء.
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