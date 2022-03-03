نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب صباحي منه لتقوية مناعة جسمك والحماية من الأمراض عزز مناعتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن بحاجة ماسة لتقوية المناعة في هذه الأيام وذلك بسبب انتشار الأمراض الفيروسية التي تقضي على حياة الكثير من الأفراد في حالة الإصابة بها، لذلك يجب علينا تناول المشروبات التي تقوي المناعة بشكل يومي وذلك لحماية الجسم والتخلص من الأمراض، هذه المشروبات عبارة عن عصر بعض الفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات التي تساعد على رفع المناعة.

مشروب البرتقال لتعزيز المناعة

البرتقال يحتوي على فيتامين من أهم الفيتامينات وهو فيتامين سي، الذي يعتبر المهاجم والمحارب القوي لجميع الأمراض الفيروسية مثل البرد والأنفلونزا، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على معالجة خلايا الجسم التالفة ومضاعفة قوة الخلايا الغير تالفة، لذلك يجب تحضير مشروب البرتقال عن طريق عصر البرتقال وتصفيته، وتحليته بالعسل الأبيض في حالة الحاجة إلى التحلية، أو بدون عسل في حالة عدم الرغبة في التحلية، يتم تناول مشروب البرتقال الطبيعي كل يوم بشكل مستمر في هذه الحالة سوف تقوى المناعة.

مشروب الجوافة لتقوية المناعة

الجوافة أيضًا من الفاكهة التي يتوفر بها فيتامين سي بكثرة، هذا الفيتامين يقاوم الأمراض ولا يساعد على الإصابة بها، مشروب الجوافة يحضر عن طريق ضرب ثمار فاكهة الجوافة مع اللبن وإضافة بعض من عسل النحل في الخلاط ثم نقوم بتصفية بذور الجوافة، وتناول المشروب كل يوم.

مشروب الكيوي

يعتبر الكيوي من الفاكهة التي تقضي على الأنيميا، بالإضافة إلى أن الكيوي يستخدم في شفاء الجهاز التنفسي من الأمراض التي تصيبه، فهو يعمل على التخلص من السعال، يحضر مشروب الكيوي عن طريق تقشير بعض ثمار الكيوي ووضعها في الخلاط ثم إضافة اللبن عليها مع كمية من العسل الأبيض على حسب الرغبة وضربهم مع بعض جيدًا، يصفى المشروب من بذور الكيوي ويتم تناوله فريش كل يوم للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

مشروب الطماطم

تعد الطماطم من أكثر الخضروات التي تعمل على تعزيز الجهاز المناعي، فهي تعمل على مقاومة الأمراض السرطانية وكذلك الأمراض التي تصيب القلب وتضعفه، تحتوي الطماطم على الحديد الذي يقوي الجسم ويمنع الإصابة بالأنيميا وفقر الدم، يحضر مشروب الطماطم بالشكل المعتاد حيث يتم وضع عدد من حبات الطماطم ومن ثم إضافة القليل من الماء، ثم إضافة العسل الأبيض على حسب الرغبة وضربهم ثم تصفية المشروب وتناوله كل يوم.

مشروب الزنجبيل

الزنجبيل من المشروبات الساخنة التي تتمتع بفوائد متعددة تتمثل الفوائد في القضاء على الجراثيم والبكتيريا والميكروبات التي توجد في الجسم وفي حالة التخلص من كل هذه الأشياء الضارة سوف يصبح الجسم قوي خالي من الأمراض، وبالتالي سوف يقوى جهاز المناعة.