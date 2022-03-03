فوائد الجبن القريش المذهلة في إنقاص الوزن وتحسين صحة العظام

نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني نيوز مزيد من المعلومات الطبية والصحية، واليوم نتناول موضوع حول واحدة من أهم الاكلات التي يتم تناولها بشكل يومي لدي بعض الأسر في مصر والوطن العربي، وأبرزها هي الجبن القريش، حيث تعتبر من أهم الماكولات التي لها فوائد صحية كبيرة تساعد في تحسين صحة العظام والجسم بشكل عام، وفي ما يلي مزيد من المعلومات والتفاصيل حول أهمية تناول الجبنة القريش.

فوائد الجبن القريش

تعتبر الجبن القريش من أهم أنواع الجبن التي لها فوائد صحية كبيرة أبرزها هي المساعدة على إنقاص الوزن، وذلك بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الألياف والبروتينات التى تعمل على الشعور بالشبع لفترة طويلة، إلى جانب ذلك تعمل الجبنه القريش على زيادة تحسين معدلات وظيفة الجهاز العصبي والدم من خلال المحافظة على صحة الأعصاب والدماغ وخلايا الدم الحمراء والبيضاء، بسبب احتوائها على فيتامين b12، وخصوصاً بالنسبة إلى السيدات الحوامل تعمل الجبن القريش علي المحافظة علي صحة الجنين من التشوهات الخلقية بسبب وجود حمض الفوليك وحماية الطفل من عيوب الأنبوب العصبي.

فوائد تناول الجبن القريش

وفي السياق ذاته أكدت العديد من الدراسات العلمية أن تناول الجبنة القريش له اهمية كبيرة في تحسين صحة العظام بسبب احتوائها على الفسفور والكالسيوم والبروتينات التي تمنح الطاقة وتساعد في بناء العظام، بجانب ذلك هناك بعض الناس الذين يفضلون إضافة بعض الخضروات مثل الخيار الأخضر إلى الجبنة من أجل فوائدها الصحية العظيمة في الوقاية من تسوس الأسنان وهشاشة العظام، وفي نفس الصدد تحتوي الجبن القريش علي فيتامينات ومعادن هامة تعمل علي نمو الشعر وتوهجه وتفتيح البشرة ونمو خلايا الجسم بصحة جيدة أثناء عملية التمثيل الغذائي.