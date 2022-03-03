طريقة بيتزا بحجم عائلي بالجبنة بعجينة طرية وهشة من داخل أحلى من الجاهزة

تعتبر البيتزا الإيطالية بالجبن من أحد أسهل وأشهر أنواع الوجبات السريعة التي يحبها الأطفال كثيرا، وكما أن وصفات البيتزا منتشرة بكثرة في الدول الأوربية مثل إيطاليا وفرنسا وانتشرت أيضاً في الدول العربية لكونها من اطعمة سريعة وأصبحت من الأطعمة الأكثر شعبية أيضا، وهي تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها ومن أهم مكونتها عجين البيتزا التي سنضع بها مكون يجعلها تختمر بسرعة وتصبح هشة وبطعم شهى أحلى من الجاهزة.

بيتزا بحجم عائلي بعجينة طرية مطاطة

سنعد بيتزا بحجم عائلي تكفي العائلة كلها ونضع عليها جبن الفونتينا والسجق والفلفل الحار وباقي مكونات للبيتزا، الذي يعطيها نكهة مميزه مع وكما انك ايضا يمكنك تقديمها لعائلتك على الغداء بجانب طبق من السلطة أو صوصات المختلفة ويمكنك تقديمها للضيوف في مناسبات والعزومات.

مكونات بيتزا سجق بحجم كبير

نحتاج إلى 4 كوب من دقيق مخبوزات. كوب من لبن زبادي. ربع كوب من الزيت. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

مكونات حشو بيتزا

ربع كوب من زيت الزيتون. 230 غرام سجق إيطالي مقطع قطع صغيرة. 90 غرام جبن فونتينا مقطع الى شرائح صغيرة. ثلاث معالق كبيرة من مخلل فلفل الحار المقطع. ربع معلقو صغيرة من الملح. ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. حبتين من الجزر المتوسط. كوبين من طماطم مقطع إلى قطع صغيرة.

تحضير بيتزا بحجم عائلي بالخطوات لا مثيل لها