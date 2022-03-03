تبييض كالؤلؤ في يومين.. تبييض الأسنان بخلطة جبارة ستزول الجير والاصفرار وترسبات السنين في لمح البصر

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تبييض كالؤلؤ في يومين. تبييض الأسنان بخلطة جبارة ستزول الجير والاصفرار قومي الآن بتحضير خلطات طبيعية لتبييض الأسنان، لا شك أن ابتسامتك هي نصف جمالك فيجب أن تحافظي على أسنانك بيضاء وجميلة حتى لا يؤثر ذلك على مظهرك وأيضًا من أجلك أنت ومن أجل صحة أسنانك، فاصفرار الأسنان هي مشكلة نعاني منها جميعًا ولا تقضي عليها معاجين الأسنان العادية، ولا تقتصر أسباب اصفرار الأسنان على إهمال تنظيف الأسنان فقط وإنما هناك عدة أسباب أخرى تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة ولكن الخلطات الطبيعية تقضي عليها تمامًا. خلطات طبيعية لتبييض الأسنان في المنزل 1. طريقة تبييض الأسنان بواسطة الفحم اطحني قرصين أو ثلاثة من الفحم حتى يصبح لديك مسحوق فحمي ناعم.

اغرسي فرشاة أسنانك في مسحوق الفحم ثم قومي بغسل أسنانك بالطريقة المعتادة.

بعد أن تنتهي من غسلها بمسحوق الفحم قومي بتنظيفها بالطريقة العادية بواسطة معجون الأسنان ولكن يجب استخدام معجون أسنان قوي.

يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة كل أسبوعين لأن الإفراط فيها ضار على صحة الأسنان واللثة. 2. طريقة تبييض الأسنان بواسطة الكركم أحضري كمية من مسحوق الكركم واغمسي فرشاة أسنانك فيها ونظفي أسنانك بالطريقة العادية ثم اتركي الكركم على الأسنان لمدة دقيقتين.

بعد مرور الدقيقتين قومي بغسل أسنانك بالمعجون العادي ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا. 3. طريقة تبييض الأسنان بواسطة الفراولة قومي بهرس ثمرة فراولة جيدًا ثم أضيفي إليها كمية من بيكربونات الصوديوم حتى يصبح المزيج عبارة عن معجون.

بواسطة فرشاة الأسنان قومي بغمسها في الخليط وافركي أسنانك بها لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم اغسلي أسنانك.

بعد ذلك نظفي أسنانك بمعجونك الخاص والنتائج ستظهر من أول استعمال.

اتبعي هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع. 4. طريقة تبييض الأسنان بواسطة قشور الموز أحضري ثمرة موز وقشري قشورها ويجب أن تكون ناضجة والقشر لا يحتوي على أي اسمرار.

قومي بفرك أسنانك بالقشور جيدًا لمدة خمس دقائق واتركيها عليها.

يجب إبعاد أسنانك أثناء قيامك بهذه الوصفة حتى لا تؤثر القشور على شفاهك ولا تجرحها.

ويجب إبقاء فمك مفتوحًا أثناء استخدامك لهذه الطريقة ويمكنك اتباعها مرتين من كل أسبوع. الوسوم عمر شويل - جدة تبييض كالؤلؤ في يومين.. تبييض الأسنان بخلطة جبارة ستزول الجير والاصفرار وترسبات السنين في لمح البصر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض كالؤلؤ في يومين.. تبييض الأسنان بخلطة جبارة ستزول الجير والاصفرار وترسبات السنين في لمح البصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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