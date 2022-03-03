نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح بسبوسة الحلواني السادة بطريقة أشهر المحلات في المقال التالي
تعتبر بسبوسة الحلواني السادة من ألذ الحلويات الشرقية المعروفة في مصر وبلاد الشام، ويتم تحضيرها بدقيق السميد الناعم بشكل أساسي مع بعض الإضافات التي تكسبها طعم مميز، وتحرص الكثير من ربات البيوت على عمل البسبوسة في المناسبات وخاصة شهر رمضان المبارك فهي من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسبوسة الحلواني السادة العادية في المنزل بطريقة أشهر المحلات.
مكونات بسبوسة الحلواني السادة
سنقدم لكم مكونات عمل بسبوسة الحلواني بالمقادير المضبوطة، وهي كما يلي :-
الشربات
- كوب ونصف سكر.
- كوب ماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
البسبوسة
- 3 أكواب من السميد الناعم (500 جرام).
- كوب إلا ثلث سمن مذاب (150 جرام).
- ثلث كوب جوز هند ناعم (20 جرام).
- كوب حليب سائل كامل الدسم (250 مللي).
- ثلث كوب من الشربات الثقيل البارد (100 مللي).
- كوب وربع من السكر الأبيض الناعم (250 جرام).
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
طريقة التحضير
يتم تحضير بسبوسة الحلواني السادة بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-
- لتحضير الشربات: في إناء عميق نضع الماء والسكر وعصير الليمون مع التقليب على البارد، ثم نرفع الخليط على النار وعندما يبدأ في الغليان نتركه على النار لمدة 5 دقائق ثم نطفئ النار ويترك جانباً ليبرد تماماً في حرارة الغرفة.
- لتحضير البسبوسة: في إناء عميق نضع السميد والسمن وجوز الهند وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونقلب جيداً بدون عجن حتى يمتزج السمن مع جوز الهند والسميد.
- ثم نضع الحليب والشربات الثقيل والسكر في إناء ويرفع على النار مع التقليب جيداً حتى يذوب السكر ونحصل على خليط دافئ وليس ساخن.
- ثم نضيف الخليط على السميد ونقلب جيداً بدون عجن حتى نحصل على قوام طري.
- نضع خليط البسبوسة في صينية مدهونة بالزبدة ونقوم بطرق الصينية لإخراج الهواء ثم توضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل الخبز.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية لمدة 30 دقيقة على الرف الأوسط حتى تأخذ لون ذهبي.
- عند تمام النضج تسقي البسبوسة بالشربات الدافئ وتغطي وتترك لتبرد تماماً في حرارة الغرفة ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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