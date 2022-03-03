أسرار نجاح بسبوسة الحلواني السادة بطريقة أشهر المحلات

تعتبر بسبوسة الحلواني السادة من ألذ الحلويات الشرقية المعروفة في مصر وبلاد الشام، ويتم تحضيرها بدقيق السميد الناعم بشكل أساسي مع بعض الإضافات التي تكسبها طعم مميز، وتحرص الكثير من ربات البيوت على عمل البسبوسة في المناسبات وخاصة شهر رمضان المبارك فهي من الحلويات السهلة والسريعة في التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسبوسة الحلواني السادة العادية في المنزل بطريقة أشهر المحلات.

مكونات بسبوسة الحلواني السادة

سنقدم لكم مكونات عمل بسبوسة الحلواني بالمقادير المضبوطة، وهي كما يلي :-

الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

البسبوسة

3 أكواب من السميد الناعم (500 جرام).

كوب إلا ثلث سمن مذاب (150 جرام).

ثلث كوب جوز هند ناعم (20 جرام).

كوب حليب سائل كامل الدسم (250 مللي).

ثلث كوب من الشربات الثقيل البارد (100 مللي).

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم (250 جرام).

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسبوسة الحلواني السادة بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-