حضري لقيمات القاضي الزلابية المقرمشة والهشة من المنزل

تعد لقمة القاضي من ‏أشهر الحلويات في الوطن العربي وتتميز لقمة القاضي بقوام هش وشكلها الجذاب أيضا ومذاقها المقرمش ومختلفة ويمكن أن يتم تقديمها بعدة نكهات ‏وهي من الحلويات الشعبية المعروفة كما أنها ‏لها أسماء مختلفة مثل لقمة القاضي أو الزلابية ‏أو العوامة، حيث أنها من الحلويات التي يمكن صنعها بسهولة في المنزل حيث لا تحتاج بعض من الوقت لأنها سهلة التحضير وغير مكلفة أيضا، سوف نتعرف الآن على طريق عمل لقمة القاضي المقرمش والهشة بطريقة بسيطة وسهله للغاية ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل لقمة القاضي

تعتبر لقمة القاضي من الحلويات المتكرر تحضيرها في جميع المنازل وأكثر ما يميزها أنها غير مكلفة وهي حلوى أساسية في شهر رمضان في جميع البيوت خاصةً في دول الوطن العربي ويعتبر تكرارها شبه يومي بسبب مذاقها المميز من الحلويات التي تشبهها ويطلق عليها في بعض الأماكن الزلايية التي تتميز بشكل خارجي يشبه الدائرة، ويمكنك تحضيرها في الحياة اليومية للأطفال والأسرة بعد تناول الوجبات الرئيسية فهي غير مكلفة ويمكن تحضير كمية بسيطة بكوب واحد من الدقيق وفي النهاية نقوم بتحضير الشربات أو القطر حيث يختلف الاسم الخاص به من مكان لآخر وتزيينها بالشوكولاتة أو الكريمة أو السكر البودرة حسب الرغبة أو تركها كما هي فقط وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة السطور التالية.

لقيمات القاضي

يعتبر المطبخ من الأشياء التي تتيح فرصة الإبداع فيها بالنسبة للكثير من الفتيات والسيدات ربات المنزل بسبب توافر الكثير من المكونات التي تسهل إمكانية تحضير الكثير من أصناف الطعام من الوجبات والمعجنات وكذلك الحلويات التي تعتبر الأقرب من قلوب أفراد الأسرة والتي يحبون تحضيرها بشكل مستمر للاستمتاع بمذاق الحلويات المميز الذي لا يختلف عليه أحد، وفي ذات الوقت تعتبر عملية اختيار نوع من أصناف الحلويات سهل بدون مكونات باهظة من حيث الثمن فإن السبب الرئيسي في تحضير الحلويات في المنزل هو الرغبة في التوفير بدلاً من الأسعار التي قد تتناسب مع الجميع لذلك يمكنك تحضير الحلويات بسهولة في المنزل ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الزلايية أو لقيمات القاضي عبر هذا المقال.

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض .

‏ ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة واحدة كبيرة في النشا .

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

‏ كوب ونصف من الماء .

كمية من الشربات البارد .

طريقة التحضير :