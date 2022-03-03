طريقة فطائر الشاي الإسفنجية في دقائق معدودة.. جربيها ومش هتندمي

نستعرض عليكم متابعينا الكرام لموقعنا ثقفني.. طريقة عمل فطائر الشاي الإسفنجية والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة، وهي نوع من أنواع المعجنات التي عرفت في العالم كله ولقب قبولاً كبيراً من الكبار والصغار، وتتميز تلك الوصفة بسهولة تحضيرها في البيت ولا تحتاج إلى وقت كبير، كما أنها لا تحتاج لفرن لخبزها وهذا ما يميز طريقتها عن غيرها، حيث يمكن لكل ربات البيوت إعدادها سريعاً لتقديمها للضيوف أو للعائلة كوجبة خفيفة، كما يمكن تحضيرها للأطفال لتناولها قبل التوجه للمدرسة، والبعض يعتبر تلك الوصفة أنها ليس لا مثيل.

طريقة عمل فطائر الشاي الإسفنجية

الفطار بشكل عام من أفضل أنواع المعجنات التي تشتهر في العالم كله، وهناك الكثير من أصناف وأنواع الفطائر المختلفة، وفطائر الشاي الإسفنجية من ضمن وصفاتها المتعددة والتي تتميز بطعمها الخطير جداً، وقوامها الهش وسهولة تحضيرها ومكوناتها الاقتصادية الغير مكلفة، ويمكن تحضيرها في أي وقت بسهولة جداً دون تعب ولا مجهود، وهي تعتبر من الوصفات التي دائما ما تنقذ ربات البيوت من مواقف الإحراج أمام الضيوف.

المكونات:

كأس ونصف حليب.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

2 كأس ونصف دقيق أبيض.

2 بيضة.

ربع فنجان سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع فنجان زيت.

2 ملعقة زبدة.

طريقة التحضير: