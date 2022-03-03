السواد اختفى وصفة معجزة للتخلص من الهالات السوداء وتجاعيد العين

تعتبر مشكلة الهالات السوداء أسفل وحول العينين مشكلة صحية لكثير من الأشخاص، لذا فهم يبحثون بالطبع أيضًا عن طرق طبيعية للتخلص من هذه المشكلة، بينما تأتي الهالات السوداء حول العينين على شكل بني غامق أو بني غامق.، وغالبًا ما تكون البقع الداكنة حول تجويف العين ناتجة عن الإرهاق المفرط، أو والسهر وقلة النوم وعوامل جينية أو التدخين، مما يعطي المظهر المرهق للوجه، والحل في هذا التقرير نقدمه لكم.

زيت اللوز للتخلص من الهالات السوداء

زيت اللوز هو زيت من الطبيعة نافع بشكل كبير لمنطقة الجفون العلوية والسفلية في العين، والاستخدام المنتظم له يمكن أن يساهم في التخلص من مشاكل الهالات السوداء بشكل نهائي، والطريقة كما يلي:

وضع كمية بسيطة من زيت اللوز أسفل العينين، مع تربيت خفيف.

صباح اليوم الذي يليه يتم الشطف.

تكرر هذا الماسك يوميًا، حتى تزول الهالات السوداء.

يمكن أن تستخدم فيتامين E من الصيدليات بدلًا من زيت اللوز.

الخيار للقضاء على السواد تحت العين

مفيد في أنه يفتح لون الجلد، ويساعد على إزالة الهالات السوداء، وله مفعول الانتعاش والاسترخاء على الجسم، ويستخدم بالطريقة التالية:

قطع الخيار إلى شرائح ليست رقيقة، ثم يترك في الثلاجة لفترة حوالي نصف ساعة.

ثم يرص فوق العينين لمدة عشر دقائق.

استمر على هذه الطريقة مرتين في اليوم لمدة أسبوع أو حتى تختفي مشكلة الهالات السوداء.

كما يمكن أن يتم خلط الخيار المهروس، مع كمية بسيطة من عصير الليمون.

وضع المزيج على الهالات السوداء، اتركيه لفترة من الوقت، حوالي ربع ساعة، ثم شطفه بالمياه.

يمكن وضع هذا القناع في جميع أنحاء الوجه لتبييض الوجه.

البطاطا لعلاج الانتفاخ والهالات حول العينين

تساعد البطاطس في تقليل الهالات السوداء والانتفاخات تحت العينين، أما طريقة استخدامه كالتالي: