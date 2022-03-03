القربة السخنة لها مزايا كتير أوي لأنها بتساعد علي الراحة من الألم والارهاق يعني ممكن تساعد الطفل إنه ينام بشكل أسرع، تقدر إنها تخفف من تقلصات دورتك الشهرية، تخفيف آلام الرقبة ودي تعتبر عنصر مهم جدا ممكن الأسرة كلها تستخدمه وله فوايد في تقليل القلق والعلاج من حاجات كتير في جسمك، وعشان ليها فوايد كتير ومهمة.. هنقولك 12 طريقة بسيطة لاستخدام “القربة السخنة”

فوايد كتير ومهمة.. 12 طريقة بسيطة لاستخدام “القربة السخنة”

1- ساعدي طفلك ينام أسرع

الأطفال بيحبوا يناموا في الدفا وبيتحسسوا من درجات الحرارة بسرعة عشان كده تلاقيهم بيعيطوا لما بيسيبوا إيدك في السرير، لو عاوزة تريحي أعصاب طفلك وينام في دفا وهدوء كل اللي عليكي تملي القربة بمياة سخنة وتحطيها بين رجل طفلك أو تحطي القربة علي السرير قبل النوم هتساعد طفلك ينام في سرير دافي.

2- اسقي النباتات

المياة اللي في القربة لما تبرد وتكون في درجة حرارة الغرفة ماترميهاش في الحوض لكن ممكن تسقي بيها الزرع اللي عندك.

3- تهدئة القولون وتخفيف تقلصات الدورة الشهرية

آلام البطن بتسبب مشاكل كتير منها متلازمة القولون العصبي ودي بتحصل بسبب تقلصات مش منتظمة لعضلات القولون وقت خروج البراز من الجسم فده بيسبب الألم والانتفاخ، وتقدري تخففي الألم ده بإنك تحطي القربة السخنة علي منطقة البطن وترتاحي علي السرير، وطبعا تقدري تستخدميها وقت الدورة الشهرية لأنها بتخفف الألم بشكل كبير وبتهدي العضلات من أي ألم وتقلصات تحصل.

4- استخدامه وقت التخييم

التخييم عادة بيكون في الصيف ومع إن الجو ممكن يكون حر وقت الصبح وبرد بالليل فوقت التخييم بيكون فيه سهر لوقت متأخر فتقدري تستخدمي القربة بمياة دافية وتستخدميها كمخدة دافية وقت النوم.

5- تخفيف أوجاع الحمل

الحمل صعب ودايما بيكون متعب لبعض الستات وممكن توقفي كل الأنشطة اللي بتعمليها لحد ما إحساس الألم يروح وغالبا الآلام دي بتكون في المعدة أو الحوض والقربة هتساعدك تهدي الألم اللي بتحسي بيه ويبقي فيه راحة أكتر، تقدري كمان تاخدي دش دافي هيساعدك تهدي والوجع يخف.

6- الدفا بالليل

أفضل حل عشان تحسي بالدفا هي وقت الليل لو إنتي خارجة لوقت متأخر فده هيساعدك تقضي الوقت بكل انبساط في الدفا والراحة لجسمك.

7- آلام الرقبة

ممكن تتعرضي لألم في الرقبة بعد وقت طويل قدام اللاب توب أو حركة غلط تعبت رقبتك فأول حاجه لازم تعمليها إنك تحاولي ترتاحي وتدلكي المنطقة بلطف وده هيكون له تأثير أحسن والتأثير هيكون أقو لو حطيتي البارد علي السخن يعني بعد التدليك تقدري تحطي القربة عشان تحسني من الدورة الدموية في المنطقة دي.

8- تخفيف التوتر والقلق

كلنا دلوقتي بنتعرض للقلق والتوتر في حياتنا فبنحتاج لأي مساعدة عشان تحسسك بالهدوء والراحة بدل من الحزن والاكتئاب، حاولي تحضني القربة لأنها هتحسن الدورة الدموية في جسمك فهتساعدك تهدي .

9- آلام الظهر

كمادات المياة السخنة والباردة أفضل حل عشان تخففي من آلام الظهر، ابدئي بالقربة السخنة علي المنطقة اللي وجعاكي فتهدي الألم وبعد كده استخدمي الكمادات الباردة سواء قطعة قماش مبلولة بمياة باردة أو حتي كيس بسلة متلج علي الهدوم مش بشرتك عشان ميحصلش حروق .

10 – سرير دافي

الجو في الشتا بيكون صعب خصوصا أطرافك ممكن لونها يتغير للأزرق فتقدري تشغلي الدفاية عشان تساعدك في التدفئة لكن الحل الأرخص هي “القربة السخنة” لأنها أمان أكتر فتقدري تحطيها في سريرك قبل النوم بربع ساعة مثلا وبكده هتحسي الدفا والهدوء.

11- تقلصات العضلات بعد التمرين

بعد التمرين ممكن عضلاتك تتعب خصوصا لو نشاط بدني قوي فالقربة هتغير الحالة للأحسن وتخفف الألم بسهولة لأنها بتسخن العضلات، لكن لو جسمك كله واجعك فتقدري تاخدي حمام سخن عشان تهدي عضلاتك وتسترخي بشكل أحسن .

12- علاج للكحة

الشتا مش بس سحلب ودفاية لكن فيه عطس وبرد وانفلونزا وبيكون متعب جدا خصوصا في الليل، القربة السخنة هتساعدك تهدي من الاحتقان علي صدرك وتساعدك تتنفسي بحرية أكتر، كل اللي عليكي إنك تحطيها علي صدرك وتقدري تنامي معاها من غير الضغط عليها عشان ميحصلش للمياة أي تسريب وطبعا متحطيهاش مباشرة فوق القلب.