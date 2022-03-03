Pizza “أسرع وصفة” طريقة البيتزا بدون فرن أو خميرة في 10 دقائق هتبهرك بالطعم الخرافي ومكونات متوافرة

طريقة عمل البيتزا حيث تعتبر من ألذ الوصفات السهلة والسريعة المحببة للكبار والصغار حيث يفضل الكثيرين هذه الوجبات والتي تشبه كفتة الحاتي، حيث تحتوى على كمية من النشويات المفيدة لصحة الجسم ولكن دون الإفراط فيها ولكن يجب أن تتناول كميات متعادلة لعدم الإصابة بالأمراض المزمنة بسبب كثرة النشويات، ويمكن تحضيرها بالدقيق الاسمر للأشخاص الذين يتبعون الحمية الغذائية والرشاقة، ويمكن تحضيرها بأنواع مختلفة من الحشو مختلفة، وإضافة بعض الخضروات عليها كما يمكن تقديم البطاطس المقرمشة معها، سوف نقوم بتحضير البيتزا بدون فرن.

طريقة عمل البيتزا بدون فرن

كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

ثلاث معالق كبيرة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من السكر.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزعتر.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون.

كوب وربع من الماء.

مقادير صلصة البيتزا السريعة

٤ ثمرات طماطم.

ثمرة من الفلفل الحار حسب الرغبة.

٣ فص ثوم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

مقادير حشو البيتزا

ربع كوب زيتون اسود خالى من النواة.

ربع كوب جبن رومي مبشور.

ربع كوب جبن موزاريلا مبشورة.

ثمرة من الفلفل الاخضر الرومى مقطع شرائح.

طريقة تحضير بيتزا الطاسة

في وعاء نقوم بوضع المكونات الجافة وهي الدقيق، الخميرة، الملح، السكر، الحليب البودر، الزعتر، البصل، الثوم البودر والبيكنج بودر ثم نقلب جيداً حتى تختلط المكونات.

نقوم بإضافة الزيت والماء بالتدريج للعجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.

نقوم بتغطية العجين وتترك جانبا لمدة ٣٠ دقيقة حتى تختمر ويزيد حجمها.

في مقلاة صغيرة نضع الزيت والثوم المفروم ونقلب جيدا حتى يذبل لون الثوم ويصبح ذهبي، ثم نضيف الفلفل الحار ثم نقوم بإضافة الطماطم المعصورة بالخلاط وعليها التوابل بالتدريج ونستمر في التقليب ونتركها حتى تتسبك.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة الحجم ونقوم بفرد قطعة قطعة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق وتفرد باستخدام عصا البيتزا.

نقوم بتحضير مقلاة مدهونة بقطرات من الزيت ونفرد العجينة بها، ونضع صلصة البيتزا وعليها شرائح الزيتون والفلفل الاخضر المقطع.

ترفع المقلاة على النار وتغطى الطاسة قليلا لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم برفع الغطاء وإضافة الجبن المبشورة، وتغطي مرة أخرى لمدة ١٠ دقائق وتترك على نار هادئة حتى تنضج وتصبح الجبن سائلة.

نستمر في عمل باقي قطع العجين بهذه الطريقة حتى تنتهى الكمية بأكملها.

تقدم في أطباق التقديم ومعها الصوصات المحببة لديكم.

تعتبر البيتزا من الاكلات السريعة والتي تم تحضيرها لأول مرة في المطابخ الإيطالية، وتتكون في الأغلب من العجين والصلصة بالإضافة إلى الحشو من فوق وتقوم العديد من الأمهات بالبحث عن طرق عملها في المنزل، وتعد وصفة البيتزا اليوم سريعة التحضير عن طريقة وضعها بالطاسة وهو الأمر الذي يستدعي القليل من الوقت، ويمكن وضع الجبن الموتزاريلا حسب الطلب فوقها مما يجعله مطاطة.