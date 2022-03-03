سر عمل الكريب في الخلاط زي المحلات واسهل طريقة لفردها على الصاج لعمل طعم كرسبي بالحشو المختلف

الكريب في الخلاط من الذ الوجبات السريعة المحببة لكل الأشخاص وخاصة الأطفال، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة منها الحلو المحشو بالشيكولاتة، العسل الابيض، الموز والحادق بحشوات مختلفة مثل الفاهيتا، البرجر، البانيه الكرسبي، ويقدم الكريب في بعض المطاعم ولكن بأسعار عالية ويمكن أن يحضر بطرق غير مضمونة، حيث تحرص كل ام على تحضيره بالمنزل بطريقة سهلة ونظيفة، اليكم بعض وصفات الكريب السهلة والبسيطة.

سر عمل الكريب الحادق في الخلاط

كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب الا ربع حليب سائل.

بيضة واحدة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الكريب الحادق

في الخلاط نقوم بإضافة الحليب السائل والبيض ونخفق جيدا.

ثم نقوم بوضع المكونات الجافة وهي الدقيق والملح والفلفل الاسود ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام سائل كريمي.

نقوم بتحضير مقلاة غير قابلة للالتصاق ونضع نقطة من الزيت ونمسح بمناشف ورقية وعلى نار هادئة نقوم بإضافة كمية من الخليط إلى المقلاة.

نقوم باستخدام المغرفة في فرد الخليط بكامل المقلاة وتترك لمدة ٣ دقائق ونقلب على الوجه الآخر وتترك لمدة ٣ دقائق ونرفع من على النار على طبق مسطح.

نقوم بعمل هذه الطريقة مع باقي كمية الخليط حتى تنتهي بالكامل.

نقوم بتحضير الحشوة المفضلة لديكم يمكن إضافة سوسيس وعليه زيتون اسود وانواع من الجبن المبشورة وشرائح فلفل ألوان حسب الرغبة.

يقدم في طبق التقديم الكاتشب والمايونيز وصوص الجبنة الشيدر والبطاطس المقرمشة.

مقادير الكريب الحلو

كوب من الدقيق.

كوب الا ربع من الحليب.

بيضة واحدة.

بشر برتقال.

فانيليا.

ملعقة من السكر.

طريقة تحضير الكريب الحلو