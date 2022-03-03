بسكويت زبدة بالنشا أنعم بسكويت ستتذوقه يذوب بالفم

يعتبر بسكوت النشا الهش أحد أسهل وأسرع الحلويات التي يحبها الأطفال كثيرا، وكما أنه من أحد وأهم مكونتها الرئيسية هي الزبدة والنشا والسكر لتعطي شكل جذاب وجميل للأطفال وتشجعهم على تناوله، وأما من حيث مذاقها هش وجيد جدا، وكما أن قوامها ناعم يمكن لكل أم أن تحضر بسكويت الزبده السهل في أعياد الميلاد كما بعد إعداده في المنزل تناوله في الصباح كإفطار خفيف مع الشاي أو القهوة أو كإفطار خفيف للأطفال في مدرسة، ويمكن عمل كمية تلك بسكويت الزبدة وتخزينها وتقدم كتحليه مابين الوجبات خفيفة ولذيذة ومشبعة.

بسكويت نشا بالزبدة الناعم ألذ بسكويت جاهز

بسكويت الزبدة من أنعم أنواع حلويات التي تباع في محلات الحلواني بأسعار مرتفعة على الرغم من أنه سهل التحضير ولا يحتاج إلى وقت وكل مكوناته متوفرة بالمنزل وبدون دقيق سنعد معكم أشهر بسكويت يقدم في الكافيهات، والسر في صنعه تناغم وتمازج الزبدة مع النشا التي تجعل قوام بسكويت يذوب بالفم من أول تناوله.

مكونات بسكويت نشا بالزبدة

حبتين من البيض بدرجة حرارة المطبخ. 125جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. أربع أكواب من النشا. كوب واحد من سكر بودرة. كيس واحد فانيليا. نصف كيس بيكنع باودر.

تحضير بسكويت زبدة بالنشا الناعم