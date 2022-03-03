نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت زبدة بالنشا أنعم بسكويت ستتذوقه يذوب بالفم في المقال التالي
يعتبر بسكوت النشا الهش أحد أسهل وأسرع الحلويات التي يحبها الأطفال كثيرا، وكما أنه من أحد وأهم مكونتها الرئيسية هي الزبدة والنشا والسكر لتعطي شكل جذاب وجميل للأطفال وتشجعهم على تناوله، وأما من حيث مذاقها هش وجيد جدا، وكما أن قوامها ناعم يمكن لكل أم أن تحضر بسكويت الزبده السهل في أعياد الميلاد كما بعد إعداده في المنزل تناوله في الصباح كإفطار خفيف مع الشاي أو القهوة أو كإفطار خفيف للأطفال في مدرسة، ويمكن عمل كمية تلك بسكويت الزبدة وتخزينها وتقدم كتحليه مابين الوجبات خفيفة ولذيذة ومشبعة.
بسكويت نشا بالزبدة الناعم ألذ بسكويت جاهز
بسكويت الزبدة من أنعم أنواع حلويات التي تباع في محلات الحلواني بأسعار مرتفعة على الرغم من أنه سهل التحضير ولا يحتاج إلى وقت وكل مكوناته متوفرة بالمنزل وبدون دقيق سنعد معكم أشهر بسكويت يقدم في الكافيهات، والسر في صنعه تناغم وتمازج الزبدة مع النشا التي تجعل قوام بسكويت يذوب بالفم من أول تناوله.
مكونات بسكويت نشا بالزبدة
- حبتين من البيض بدرجة حرارة المطبخ.
- 125جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- أربع أكواب من النشا.
- كوب واحد من سكر بودرة.
- كيس واحد فانيليا.
- نصف كيس بيكنع باودر.
تحضير بسكويت زبدة بالنشا الناعم
- أولا نقوم بجلب وعاء كبير ونقوم بوضع فيه الزبدة بدرجة حرارة الغرفة والبيض والسكر والفانيليا والبيكنغ باودر.
- ثم نقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها ينمزح الخليط مع بعضه تماما ثم نضيف النشا بالتدريج أثناء العجن.
- ونقوم بالأستمرار في العجن حتى نحصل على قوام عجين متماسك وغير لاصق، تبطن الصينية بورق الزبدة العازل وتدهن ورق الزبده بمعلقة كبيرة من الزبدة الطرية.
- ثم نشكل العجين على شكل كرات بحجم متوسط ترص في الصينية، ثم نقوم بوضع الصينيه في الفرن لمدة لا تقل عن ربع ساعة في درجة حرارة متوسطة.
- ثم نقوم بترك البسكويت في الفرن حتى ينضج قطع بسكويت جيدا ويتحول لونه إلى اللون الأبيض وعندها يصبح الكعك جاهزا ونضج تماماً.
- وفي النهاية نقوم بإخراج البسكويت من الفرن ونتركه فترة حتى يبرد تماما خارج الفرن ثم يصبح جاهزا للتقديم ونضعه في أطباق التقديم مع الشاي أو القهوة بسكويت الزبدة ناعم.
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