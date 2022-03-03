نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز الطاسة السريع بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة في المقال التالي
يعتبر خبز الطاسة ، من المعجنات والمخبوزات السريعة التي لن تحتاج إلى الفرن عند تسويتها، ويتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل منزل، لذا يرغب الكثير منا في تقديم بعض أنواع الخبز السريعة، بدون تعب أو مجهود ودائماً ما نحتاج إلى عمل الخبز والعيش داخل المنزل، ويكون بنفس جودة وطعم الجاهز، فالخبز من المعجنات الشهية واللذيذة، وله أشكال ونكهات مختلفة ولكن تختلف طرق تحضير الخبز من بلد إلي أخرى، بحسب التقاليد والعادات ويفضل الكثير من الناس تناول هذا النوع من الخبز اللذيذ، بحشوات مختلفة ومتنوعة، مثل الجبن الأبيض و الفلافل والفول وغيرها من الحشوات الأخرى، ولكن نحن سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل خبز الطاسة السريع بدون فرن في المنزل.
مكونات عمل خبز الطاسة
من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا الخبز السريع والسهل وهي كالتالي:-
- 4 أكواب من الدقيق.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.
- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من بكينج بودر.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم خطوات سهلة وبسيطة لعمل خبز الطاسة السريع في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-
- في وعاء نضع ملعقة من السكر والخميرة والماء الدافئ ونقلب جيداً، ثم تغطي وتترك جانباً لتتفاعل لمدة 5 دقائق.
- ثم في طبق عميق نضع المكونات الجافة الدقيق وملعقة من السكر والملح و بيكينج بودر ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الخميرة السابق والخل الأبيض، ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة وطرية.
- ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نأخذ العجينة ونقسمها إلي كور متوسطة الحجم، وتوضع في صينية مرشوشة بقليل من الدقيق وتغطي بكيس بلاستك.
- ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة، على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك 3 ملي ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة.
- وعند الانتهاء من باقي الكمية يرص على ورق مطبخ، ويغطي ويترك ليتخمر مره ثانية لمدة 10 دقائق.
- ثم نقوم بوضع الخبز في طاسة ساخنة على نار متوسطة، ممسوحة بقليل من الزيت ويترك لمدة 20 ثانية ثم يقلب على الجانب الآخر.
- بعد ذلك عند تمام النضج وأخذ لون ذهبي، يخرج ويغطي ويترك ليبرد تماماً، ثم يقدم بجانب الجبن الأبيض بألف هنا وشفا.
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