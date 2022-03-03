خبز الطاسة السريع بدون فرن بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة

يعتبر خبز الطاسة ، من المعجنات والمخبوزات السريعة التي لن تحتاج إلى الفرن عند تسويتها، ويتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل منزل، لذا يرغب الكثير منا في تقديم بعض أنواع الخبز السريعة، بدون تعب أو مجهود ودائماً ما نحتاج إلى عمل الخبز والعيش داخل المنزل، ويكون بنفس جودة وطعم الجاهز، فالخبز من المعجنات الشهية واللذيذة، وله أشكال ونكهات مختلفة ولكن تختلف طرق تحضير الخبز من بلد إلي أخرى، بحسب التقاليد والعادات ويفضل الكثير من الناس تناول هذا النوع من الخبز اللذيذ، بحشوات مختلفة ومتنوعة، مثل الجبن الأبيض و الفلافل والفول وغيرها من الحشوات الأخرى، ولكن نحن سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل خبز الطاسة السريع بدون فرن في المنزل.

مكونات عمل خبز الطاسة



من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا الخبز السريع والسهل وهي كالتالي:-

4 أكواب من الدقيق.

كوب وربع من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر الحبيبات.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

ملعقة صغيرة من بكينج بودر.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات سهلة وبسيطة لعمل خبز الطاسة السريع في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-