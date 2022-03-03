نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفيشار بالماء على البوتجاز مع سر الريحة الخطيرة بالطريقة الحديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الفيشار بالماء مع سر الريحة الخطيرة بالطريقة الحديثة هذا هو موضوعنا على البوتجاز كطريقة جديدة بدل استخداز الزيت. وأهم شيء في الموضوع هو نوع ذرة الفيشار، وكيفية اختيار المكون الذي يعطيه الرائحة الجميلة الجذابة.

نوعية الذرة الفشار الممتازة وسر رائحته الجذابة

اذهب إلى محل العطارة. واطلب منه أفضل نوعية من الذرة الفشار الممتازة والتي تكون متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة. وإنما تكون مناسبة. واشتري أيضًا كيس فانيليا فهو سر الرائحة الذكية التي تعطي للفشار ميزة من المميزات.

طريقة عمل الكريب الأصلي كريب المحلات بكل سهوله وبـ ٣ مكونات فقط

طريقة عمل الفيشار بالماء على البوتجاز مع سر الريحة الخطيرة بالطريقة الحديثة

أحضر إناء واسع كبير أو حلة. وكل ملعقة ذرة فشار يوضع معها ملعقة مياه. ثم تضع أولًا ملاعق المياه في الايناء الواسع الكبير وشغل النار عليها. ثم ضع نفس عدد الذرة الفيشار في الايناء الذي تريد أن تأكله.وابدأ بالتقليب المستمر على أن تكون النار مناسبة حيث يغلي الماء الذي وضعته مع الذرة الذي وضعته. ثم تضع القليل من الفانيليا التي تعطي الرائحة الذكية التي يحبها الكبير قبل الصغير. بعد ذلك تضع القليل من الملح الذي يساعدك على أن تتقبل المذار. وبعض الأشخاص لا تضع الملح. وتضع السكر.

واصل التقليب حتى تحصل على الامتزاج في عمل الفيشار بالماء

بعد ذلك قم بالتقليب بصورة جيدة على نار هادئة. لأن ذرة الفيشار باستخدام الماء يحب النيران الهادئة، وطوال ما فيه هناك مياه داخل الوعاء الذي هو موضوع على النيران واصل التقليب حتى يمتص ذرة الفيشار جميع المياه التي وضعتها وبعد ذلك قم بتغطية الوعاء بغطاء زجاجي مقاوم للحرارة حتى تراقب ما يحدث داخل الوعاء من الداخل.

طريقة تصنيع الرنجة في المنزل زي المصانع

المفاجأة تحدث الفيشار يبدأ في الظهور

بعد قليل ستجد أن الفيشار بدأ يظهر ويتحول ذرة الفيشار إلى فيشار جميل جدًا باستخدام المياه. ستجد أن مذاقه جميل جدًا وهو يصلح لمن يعمل دايت ولا يحب أن يضع على الفيشار الزيت. وبالمناسبة الفيشار سعراته الحرارية قليلة أي يمكن أن تأكله في الليل قبل أن تنام ولا يزداد وزنك على الاطلاق.