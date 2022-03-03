طريقه تحضير طاجن الجمبري والسبيط بالصوص الأحمر في الفرن بطريقه سهله وبسيطه كما يعد من الوجبات سهله التحضير والتي تحتوي علي العديد من العناصر المفيدة للجسم كما يعد طاجن الجمبري والسبيط من الوجبات المفضلة للعديد من الأشخاص من الكبار والصغار والتي يمكن أن تقدم في العديد من المناسبات بجانب أطباق الارز أو السلطة حسب الرغبة.

المقادير المطلوبة لعمل طاجن الجمبري بالفرن

كيلو من الجمبري المقشر.

ربع كوب صغير من زيت الزيتون.

اربع حبات من الطماطم المفرومة.

3 فصوص من الثوم المهروس.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس.

كزبرة خضراء.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقه كبيره من الفلفل ألأسود.

طريقة تحضير طاجن الجمبري بالفرن

نبدأ بوضع المقلاة علي النار ثم نضيف كل من زيت الزيتون والثوم ونقلبهم جيدا لمده لا تقل عن دقيقه تقريبا ثم نضيف الطماطم ويترك علي النار لمده خمسه عشر دقيقه تقريبا.

علي نار هادئه نضيف كل من الكزبرة والبقدونس والبابريكا والكمون والفلفل الأسود ثم نضيف الجمبري للخليط مع رشه صغيره من الملح حسب الرغبة ونقلب.

نضع الجمبري في طاجن الفرن ويغطي بورق الألومنيوم جيدا ثم نضعه في الفرن لمدة خمسه عشر دقيقة حتي يتم الطهي جيدا ويصبح جاهز للتقديم.

المقادير المطلوبة لعمل طاجن السبيط

كيلو واحد من السبيط.

3 حبات من الطماطم المقطعة قطع صغيره.

ثلاثة حبات من الفلفل رومي المقطع.

2 مكعب مرق.

عود واحد من القرفة.

شرائح من الليمون.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

نصف ملعقه صغيره من الكمون.

رشه من بهارات السمك.

كوب واحد متوسط الحجم من الماء.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

بقدونس مفروم.

2 فص من الثوم.

حبه من البصل كبيره ومقطعه أو مفرومه.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشه من الفلفل الحار حسب الرغبة.

2 حبه من البطاطس مقطعه.

طريقة تحضير طاجن السبيط