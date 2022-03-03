نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللبان الذكر هيخلصك من القولون العصبى وخشونة المفاصل والتجاعيد وحساسية الصدر وغيرها من اﻷمراض إعرف فوائده العظيمة لصحتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكِ سيدتي أهم فوائد لبان الذكر،يحتوي اللبان الذكر على الكثير من الفوائد سواء للصحة العامة أو لعلاج اﻷمراض أو للجمال و شباب البشرة و نضارتها، فهو يكون عبارة عن مادة صلبة تشبه الصمغ يطلق عليها اسم الراتنج، ويتم الحصول على اللبان الذكر من خلال جذع شجرة بوتوليا كارتيري والتي تكون من نفس جنس بوزويليا وهي من الشجيرات التي توجد بمنطقة البحر الأحمر وقد حرصنا على أن نذكر لكم بعض من فوائد لبان الذكر للبشرة.

أهم فوائد لبان الذكر للبشرة

اللبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تمتلك الكثير من الفوائد التي يمكن الاستفادة منها لجمال ونضارة البشرة، وأكثر الفوائد التي تعم على البشرة بعد استخدامه ما يلي:

1. يعمل على تجديد خلايا الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء والرفيعة بالوجه، كما أنه يعتني بالبشرة بطريقة جيدة.

2. يقوم بإزالة حب الشباب والندوب وعلامات تمدد الجلد وعلامات العمليات الجراحية ويعطى الجلد حيوية ونضارة بشرة اﻷطفال.

3. يطهر وينظف الجروح فهو مضاد للعدوى ويعمل على تسريع عملية الشفاء دون أن يترك أي أثر لتلك الندوب.

4. يعالج لدغ الحشرات حيث أن قطرة واحدة فقط من زيت لبان الذكر كفيلة أن تمنع من التورم الناتج عن لدغات الحشرات القارصة ويشفيها.

وصفات زيت لبان الذكر للبشرة

هناك العديد من الوصفات التي تساعد على معالجة مشاكل البشرة من خلال استخدام زيت لبان الذكر وهي:

• وصفة زيت لبان الذكر لعلاج الأكياس الدهنية

قومي بخلط 3 قطرات من زيت لبان الذكر مع 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وقومي بتطبيق الخليط على المناطق المصابة بالأكياس الدهنية واتركي الخليط على البشرة لعدة دقائق ثم يتم تنظيفها بالماء الفاتر، وتكرارها 3 مرات في اليوم ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدام الوصفة للأطفال.

• وصفة لبان الذكر للتجاعيد وعلامات التقدم في العمر

قومي بوضع 6 قطرات من زيت لبان الذكر مع أي نوع من الزيوت الطبيعية التي لا يكون لديها رائحة، امزجيهم جيداً ثم يتم تطبيق الخليط على البشرة واتركيه لبضعة دقائق ثم يتم تنظيفها بالماء وتكرارها كل يوم.