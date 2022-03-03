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عمر شويل - جدة صوابع زينب حضريها بمكونات بسيطة من مطبخك - ثقفني
صوابع زينب تعد من الحلويات الشرقية المعروفة في كل البلاد العربية، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة يمكن عملها وتحضيرها في المنزل، وكل ربات البيوت يبحثن عن طريقة التحضير المظبوطة بالمقادير المظبوطة، فمن خلال السطور التالية سوف نتعرف على المكونات وطريقة التحضير بالخطوات حتى نضمن عملها مائة بالمئة.
مقادير صوابع زينب:
تعد المقادير والمكونات متواجدة في كل مطبخ، سوف نعرضها من خلال السطور القادمة:
- كوبان ونصف من الدقيق الأبيض.
- كوب إلا ربع من دقيق السميد الناعم.
- نصف كوب من السمنة البلدي أو من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من السكر الناعم.
- كيس من الخميرة الفورية.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب كبير من الماء الدافئ.
مقادير ومكونات الشربات:
- كوبان كبار من السكر.
- كوب كبير من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من العسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.
- رشة صغيرة من الفانيليا.
طريقة تحضير الشربات:
- حضري كسرونة عميقة وضعي بها الماء ثم السكر وقلبيهم سزيا حتى يتم التذويب تماما.
- بعدها ضعي الفانيلا وعصير اللليمون، ثم قلبيهم واتركيهم على النار حتى يتم عمل الشربات.
طريقة تحضير صوابع زينب:
- قومي باحضار وعاء غويط، ثم ضعي بها الدقيق الأبيض ودقيق السميد، والخميرة والملح، والسكر.
- بعد ذلك نقوم بأضافة السمنة التي يتم أذابتها وتكون دافئة أو الزيت، ثم يتم خلطها مع المكونات السابقة.
- يتم تغليف حبات السميد بالأول، لأنها تساعد بأمتصاص الشربات، بعدها الدقيق والسمن، بعدها يتم إضافة الماء بالتدريج حتى يتم ألمام العجين جيدا.
- اتركي العجين جانبا حتى ترتاح لمدة لا تقل عن عشرة دقائق، بعدها يتم تشكيل العجين لأصابع، ونعمل شكل بظهر المبشرة الصغيرة أو عبر طباعة الكعك، ثم يتم لفها حتى تصبح شكلها بيضاوي، ومن الداخل يتم وضع على طبق به دقيق السميد الناعم.
- حضري مقلاة وضعي بها الزيت على درجة حرارة متوسطة لتحميرها حتى يصبح لونها ذهبي ومقرمشة.
- يتم تصفية صوابع زينب من الزيت، ثم اسكبي عليها الشربات البارد واتركيه عليه لمدة لا تقل عن عشرة دقائق حتى تتشرب.
- ثم قومي بتصفيتها من الشربات وضعيها بطبق التقديم ورشي عليها فستق على حسب الرغبة.
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