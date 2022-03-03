اصنعي الكعك التركي الهش بقوام خفيف وطعم مختلف

يتميز الكعك التركي ، بقوام خفيف وهش وطعم رائع ومختلف، وهناك العديد من أنواع الكعك المنتشر في جميع أنحاء العالم، والذي يقدم كنوع من الأطباق الرئيسية على وجبة الإفطار، فهو يتميز بسهولة تحضيره في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وطعم رائع جداً فهو من الوجبات السريعة، التي يفضل تناولها عدد كبير من الناس لمذاقها الرائع والمتميز، ودائماً تحرص كل أم علي التجديد في عمل المعجنات بشكل جيد، لإرضاء جميع أفراد الأسرة، لذلك من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الكعك التركي بقوام خفيف وهش في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الكعك التركي



هيا بنا نتعرف من خلال السطور الأتية علي مقادير هذا الكعك اللذيذ وهي كالتالي:-

5 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

بياض بيضة واحده بدرجة حراره الغرفة.

مقدار نصف كوب من الزبادي بدرجة حراره الغرفة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الملح.

زبدة مذابة لدهن الكعك من الداخل.

لدهن الوجه:-

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

تعرفي من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير الكعك التركي في المنزل بكل سهلة وبساطة وهي كما يلي:-

في وعاء عميق نضع الحليب الدافئ والماء الدافئ، والزبادي والخميرة والسكر وبياض بيضة والزيت والملح، ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج، ونعجن باليد لمدة 10دقائق حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. بعد ذلك توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. ثم تقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم، و تغطي بكيس بلاستك ثم نأخذ قطعة من العجينة، ونفردها دائرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق، وندهنها بالزبدة ونلفها رول. بعد كدة نوصل الأطراف جيداً ونضغط عليها بسيط لتصبح على شكل دائرة، ثم ترص في صينية بها ورق زبده وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة نصف ساعة لترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك ندهنها بخليط صفار البيض والحليب والفانيليا، وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية، في رف أوسط لمدة 15 دقيقة، علي النار من أسفل. وعند تمام النضج تخرج وتغطي بفوطة نظيفة، وتترك قليلاً لتبرد، ثم تقدم بجانب كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.

أسرار نجاح المعجنات

تعرفي من هنا علي بعض هذه الأسرار وهي كالتالي:-

قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع العجين فيها للحصول علي جوانب ذهبية.

عند العجن استخدمي الدقيق المخصص للخبز والمعجنات.

السكر مكون أساسي في أي عجين يحتوي علي الخميرة.

اضيفي بعضاً من بودرة الزعتر لتحصلي علي مذاق مميز للعجين.

من عوامل نجاح المعجنات أن لا تطيلي في فترة الخبيز زيادة عن اللزوم.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-

يعمل علي تقوية المناعة. يساعد علي الحفاظ علي صحة القلب. هو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة. ضروري جداً للعديد من الوظائف الحيوية في جسمك. يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه علي نسبة عالية جداً من الكالسيوم.

طريقة عمل خبز التورتيلا في المنزل

سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا الخبز الهش وهي كالاتي:-