ثروة غذائية وكنوزصحية وقوة علاجية ستجعلك لن تنسى بلع الثوم على الريق أبدآ ستذهلك النتائج

تعرف معنا على أهم فوائد الثوم على الريق، الثوم من النباتات القريبة جداً من البصل ولكنه معرفة في أسيا الوسطى وتحتوي رأس الثوم على الكثير من الفصوص المغطاة بقشرة رقيقة جداً، حيث ان الثوم من النباتات التي يتم استخدامها في تحضير أشهى الأكلات ويستخدم أيضاً كنوع من العلاجات الطبيعية منذ آلاف السنين فى الحضارات السابقة، نظراً لاحتواء الثوم على الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى، ومن دور موقعنا أن يقدم إليكم أهم فوائد الثوم على الريق في السطور القادمة فكونا معنا.

فوائد الثوم على الريق

يعرف الثوم بأنه من النباتات التي تدخل في تحضير الأطعمة الصحية والمفيدة للصحة فهو علاج قوي وفعال لكثير من الأمراض بالإضافة إلى انه يعمل على تحسين الدورة الدموية والجهاز الهضمي ومن أهم فوائد الثوم على الريق التالي:

• يقوم الثوم بمكافحة الفيروسات والبكتيريا ويعمل على التخلص من الديدان المعوية والطفيليات ومن أمراض الجهاز التنفسي.

• يعمل الثوم على تحفيز الجهاز المناعي ويحمي من التعرض للإصابة بأمراض السرطان لأنه يحتوي على المضادات المؤكسدة التي تقوم بمنع انتشار الخلايا السرطانية بالجسم.

• يحارب الأمراض المعدية لأنه يحتوي على مادة الأليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا، وهذا ما يجعل الثوم من العلاجات الفعالة لمرض الجاريا الطفيلي التي يصاب به الجهاز الهضمي.

القوة العلاجية للثوم

• يقي من تصلب القلب والشرايين والجلطات، بالإضافة إلى أنه يقوم بتوسيع الأوعية الدموية ويحد من تراكم الثرومبوكسين التي تكون مسئولة عن تكتل الصفائح الدموية.

• يعمل على انتظام ضربات القلب ويمنع من ارتفاع ضغط الدم حيث أن الثوم غنى بمركبات الكبريت وذلك يمنح الثوم ميزة خفض الضغط اﻹنقباضى للدم بقيمة تتراوح من سبعة إلى تسعة ميلليمتر زئبقى و أيضآ خفض الضغط اﻹنبساطى للدم بقيمة تتراوح من أربعة إلى ستة ميلليمترات زئبقية وهذا لأن الثوم من المواد الطبيعية التي تقوم بتنشيط إنتاج مادة الادينوسين ويخفض من نسبة الكوليسترول الضار من الجسم.

• يعمل الثوم على التخلص من حب الشباب وآثار البقع الداكنة عن طريق وضع الثوم المطبوخ على الوجه لأنه من المواد الفعالة التي تقوم بالقضاء على البكتريا التي تسبب البثور وتحسن من صحة البشرة والجلد.