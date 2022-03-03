طريقة صبغ الشعر بالبيت بـ صبغه بني فاتح جميع الدرجات مثل الكوافير

تحب العديد من النساء تغيير لون شعرهن ب صبغه بني وفقًا للموضة المنتشرة. الذهاب إلى مصفف الشعر ليس ممكنًا دائمًا ، ومع مرور الأيام يميل اللون إلى التلاشي وتبدأ الجذور في الظهور. يصبح الاختلاف في الصبغة واضحًا. الخبر السار هو أن صبغ شعرك في المنزل عملية بسيطة، خاصة لمن لديهم درجة لون واحدة، وتتطلب القليل من الأدوات.

صبغه بني

يخشى الكثير من الناس صبغ شعرهم في المنزل، ويتساءلون ما إذا كان اللون سيأخذ جيدًا، ويكون موحدًا وكما هو متوقع. في هذه المذكرة، نخبرك بالطرق والصبغات المختلفة التي يمكنك استخدامها حتى تفقد خوفك ويتم تشجيعك على اتخاذ إجراء في هذا الشأن.

أدوات لصبغ الشعر

صبغة.

الفازلين أو زيت الأطفال.

الفازلين أو زيت الأطفال. وعاء وفرشاة.

منشفة.

قفازات بلاستيكية.

قبعة استحمام.

مشط ومقطع.

خطوات صبغ الشعر بالمنزل

ضع منشفة على كتفيك لتجنب تلطيخ ملابسك.

يمكنك أيضًا ارتداء قميص أو قميص قديم لا تمانع في اتساخه.

ضعي الفازلين أو زيت الأطفال على وجهك ورقبتك وأذنيك ومناطق حول خط شعرك لمنع الصبغة من تلطيخ بشرتك.

اخلطي محلول الصبغة في الوعاء وفقًا للإرشادات الموجودة على الصندوق. في معظم الحالات، يحتوي الصندوق على أنبوب كريم وزجاجة من بيروكسيد الهيدروجين. امزج حسب التوجيهات.

مشطي شعرك جيدًا وقسميه إلى أربعة أقسام. استخدم المشبك لفصل الشعر حتى تتمكن من العمل بشكل أكثر راحة. سيسمح لك ذلك بعدم ترك الأجزاء دون رقابة.

طريقة صبغ الشعر

ارتدي قفازات بلاستيكية وضعي المزيج على الشعر بفرشاة أو باليد، أولاً على الجذور. يمكن أن يساعدك ذيل الفرشاة أو المشط في توزيع الأقسام بشكل متساوٍ ودقيق لتغطية الجذور تمامًا. ثم ضعيه من منتصف الأطوال إلى الأطراف. بعد الانتهاء من تغطية كل شيء، ضعي قبعة استحمام واتركي الصبغة تعمل كما هو موضح في الصندوق. إذا كنت تريد فقط لمس الجذور، فقط ضعي الخليط على باقي الشعر قبل 5 دقائق من نهاية الوقت. بمجرد انقضاء الوقت، اشطفي الشعر بالماء (ليس من الضروري استخدام الشامبو والبلسم في هذا الوقت). إذا كان الصندوق مزودًا بالبلسم، ضعيه واتركيه لمدة 5 دقائق قبل شطفه.

جففي وصففي شعرك