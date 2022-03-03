نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات دايت دليل شامل للحلويات الدايت من دون حرمان قليلة السعرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحلويات أكثر ما يبحث عنه الكثير منا سواء كان يتبع نظام غذائي أم لا، ولكن مفهوم الدايت قد تغيير كثيرا في الآونة الأخيرة فيمكنك تناول حلويات كما ترغب وتكون بنفس طعم الحلويات المعتاد عليها ولكن باختلاف في مكونات فقط، ومع تناول الحلويات فلن يتوقف جسمك عن حرق الدهون ولكنه سيستمر في نظام الدايت مع نقص الوزن، مع العلم بأن هذا النوع من حلويات مناسب أيضاً مرضى السكر بكل أنواعه فتلك الحلويات خالية من السكريات الضارة وقليلة الكربوهيدرات أيضاً.

حلويات دايت قليلة السعرات

حلويات دايت يوجد بها مكونات صحية غنية بالألياف، كما أن حلويات دايت يمكن أن تحضر بالكثير من وصفات مع مراعاة أن تحصل على مذاق لذيذ لن تفرقه عن حلويات الجاهزة التي تباع في محلات ولكنها مشبعة بالسكريات والدهون الغير صحية سنعد معكم دليل حلويات دايت اختاروا منها ما يناسبك.

كريب حلو للدايت بالشوفان

سنعد معكم وصفة كريب حلو كمية تكفي خمس اشخاص أو يمكن صنع خمس فطائر من كريب دايت ووضعها في الفريزر وتخرج عند الحاجة لها، مدة تحضير الكريب نصف ساعة.

مكونات كريب دايت حلو

نحتاج إلى كوب ونصف الكوب من شوفان مجروش خشن. كوب من حليب اللوز أو حليب جوز الهند. ربع كوب من الماء. عدد 3 بيض بحرارة المطبخ. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب من فاكهة طازجة. للتزيين صوص شوكولاته. للتزيين صوص التوت.

تحضير كريب دايت بالشوفان حلويات دايت للرجيم

نضع البيض مع الشوفان مع الماء والحليب والفانيليا مع رشة ملح الصغيرة في وعاء الخلاط وتخفق مكونات جيدا مع بعضها.

ثم في مقلاه ترفع على النار يفضل استخدام مقلاه الكريب لأنها مسطحة بدون جوانب يسهل رفع فطائر الكريب منها.

ثم تترك مقلاه على النار وتكون غير لاصقة عندما تسخن يضاف ملعقة صغيرة من الزيت، يصب ربه كوب في منتصف المقلاة ويوزع ليغلف قاع المقلاة.

تترك فطيرة الكريب على نار لمدة 2 دقيقة وتقلب الكريب على الوجه الآخر لكي تنضج من جانبين، ثم تشكل كريب على شكل مثلثات عندما تنضج ويصب عليها صوص التوت أو الشوكولاته ويوضع داخله فاكهة المقطع إلى قطع.

كب كيك دايت حلو لذيذ من غير وقت أو جهد

من أسباب زيادة الوزن هو تناول المأكولات المشبعة بالدهون والسكريات العالية، وتكون سبب رئيسي في السمنة، لابد من أتباع دايت متوازن الإبتعاد عن تناول حلويات الضارة المشبعة بالدهون والسكريات، والكثير لا يتقبل فكرة الابتعاد عن حلويات لذا جئنا لكم بوصفات حلويات لكل من يتبع نظام غذائي لخسارة وزن بدون حرمان.

حلى كب كيك بمكونات للدايت

نحتاج إلى عدد 2 كوب من زبيب. عدد 3 كوب من الماء. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. عدد 3 ملاعق سكر دايت. ملعقة كبيرة من سمن بلدي أو زبدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. ملعقة صغيرة من القرفة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كوب من جوز مطحون أو لوز مطحون او جوز الهند المبشور. كوب من عصير تفاح طازج غير محلى.

تحضير كب كيك دايت بعصير التفاح