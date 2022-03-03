كيكة الأوريو السريعة اللي ذاقها منساش جمال طعمها وأصبح عاشق لها

يعتبر الأوريو من أكثر أنواع البسكويت الذي يحبه الجميع ولا تجد اثنان يختلفان على جمال طعمه وقربه لقلب الأطفال والكبار، وتتسم كيكة الأوريو بالمذاق الشهي بالتحديد الباردة، فترغب الكثير من الأمهات في تقديم وصفات جديدة لأفراد أسرتها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الأوريو في المنزل بحرفية كبرى المحلات المتخصصة بمكونات بسيطة ومتواجدة بشكل دائم في مطبخك.

تحضير كيكة الأوريو في البيت

يتم تحضير كيكة الأوريو بمقادير بسيطة للغاية ومتوافرة وغير مكلفة وتلك المقادير هي ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات كيكة الأوريو

نصف كأس من الدقيق الأبيض. كأس من السكر الأبيض. ثلاثة بيضات بدرجة حرارة الغرفة. نصف كأس من الحليب كامل الدسم. كأس ونصف من بسكويت الأوريو. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كأس من الزيت. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقادير التزيين

خمسة حبات من الجبن المربعات. نصف علبة من الحليب المكثف المحلي. بسكويت اوريو وفقًا للرغبة. شوكولاتة نوتيلا وفقًا للرغبة.

خطوات تحضير كيكة الأوريو

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير كيكة الأوريو فلديها مذاق شهي وخطوات غير مكلفة في التحضير وبدلًا من أن يتم شرائها من الخارج أصبح من السهل الآن تحضيرها في المنزل فتتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة الأوريو.

طريقة تحضير كيكة الأوريو