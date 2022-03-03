طريقة عمل كرياتين فعال طبيعي لفرد الشعر بكل سهولة بطريقة مذهلة وبمكونات متوفرة في المنزل

الكيراتين هو أحد العناصر الغذائية اللازمة لنمو الشعر وإشراقه ويمكن الحصول عليه بشكل طبيعي من المكملات الغذائية والزيوت والأعشاب الطبيعية والطبية، هذا يساعد على استعادة الشعر وجعله ناعمًا وقويًا كما تريد هذا هو الحل النهائي الفعال دون استخدام المواد الكيميائية الضارة أو استخدام الحرارة الزائدة لفرد الشعر، هذا هو استخدام الكيراتين الطبيعي الذي يساعد الشعر من التخلص من جميع الأضرار كما يساعد على فرد الشعر وتقويته عند أول استخدام. في هذا المقال سأوضح لك طريقتين من أهم طرق تحضير الكرياتين الطبيعي لشعرك، حيث تبحث العديد من النساء دائما عن الطرق الطبيعية التي تساعدهم في الحصول على شعر لامع للغاية وقوي بدون استخدام أي مستحضرات كيميائية ضارة للشعر.

بيضة واحدة.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الخروع.

خمس نقاط من زيت اللافندر وزيت الياسمين.

طريقة تحضير الكرياتين

يمكنكم عمل الكرياتين بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

أولاً اخفق البيضة جيدًا.

بعد ذلك أضيفي زيت الخروع وزيت الزيتون.

ثم تضاف بضع قطرات من زيت اللافندر وزيت الياسمين وتخلط جيدا.

بعد المزج الكامل، وزعي المزيج في جميع أنحاء الشعر من الجذور إلى الأطراف، دون ترك أي جزء من الشعر التالف.

قومي بربط الشعر بأحكام.

ثم قم بتغطيتها بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة.

اتركي المزيج في رأسك لمدة ساعة على الأقل.

ثم اشطفي شعرك بالبلسم المرطب أو الشامبو الخالي من الكبريتات دون استخدام الماء الساخن.

طريقة عمل كرياتين طبيعي بالموز

نحتاج فقط إلى موزة مستوية ومهروسة جيداً.

بيضة واحدة.

طريقة عمل كرياتين طبيعي بالموز

يمكنكم عمل هذه الطريقة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: