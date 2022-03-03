بمكون لا يُصدق صبغ الشعر نبيتي في البيت بالخطوات والإرشادات اللازم إتباعها عند تلوين شعرك طبيعياً سنقدمها لكم، ونقدم لكم طريقةصبغ الشعر نبيتي في البيت، فإن سر جمال المرأة في شعرها فهو تاجها الذي ميزه الله بطوله ولونه، والعديد من السيدات يحببن عمل تغييرات في شعرهن، ودوما ما يكون الاختيار الأول تغيير لون الشعر.

طرق صبغ الشعر نبيتي في البيت

هناك العديد من الوصفات التي من الممكن إتباعها من أجل الحصول على اللون الأحمر، وهم الآتي:

وصفة البنجر لصبغ الشعر

المكونات

كركديه

نشا

بنجر

عسل أبيض

طريقة التنفيذ

في قدر نقوم بخلط النشا مع منقوع الكركديه.

قومي بالتقليب حتى امتزاج المكونات.

وضع القدر على النار.

وضعه على نار هادئة حتى تمام التجانس.

ترك المزيج حتى يبرد.

إضافة عصير البنجر والعسل على المزيج البارد.

تكملة التقليب حتى التجانس.

وضع الخليط على الشعر بعد غسله بالمياه والشامبو الخاص به، وضعه على الجذور والأطراف.

تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

ترك الشعر لمدة لا تقل عن ساعة مغطى.

غسل الشعر بعد ذلك والحصول على اللون المطلوب.

وصفة الحناء لصبغ الشعر

المكونات

حناء حمراء

دم غزال

منقوع الكركديه

كركم

عسل

طريقة التنفيذ

في وعاء قوي بخلط الكركديه مع الحناء .

قومي بالتقليب حتى امتزاج المكونات.

وضع باقي المكونات.

التقليب حتى تمام التجانس.

إضافة عصير البنجر والعسل على المزيج البارد.

غسل الشعر بالمياه والشامبو.

وضع الخليط على الشعر بعد تجفيفه.

وضعه على الجذور والأطراف.

تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

ترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 5 ساعات مغطى.

غسل الشعر بعد ذلك والحصول على اللون المطلوب.

إرشادات يجب القيام بها قبل عمل الصبغة

بعد أن تختاري الدرجة التي تريدينها، من اللون الأحمر وأردتي تطبيقها، قومي بإتباع الخطوات التالية: