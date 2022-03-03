وداعاً للطرق التقليدية.. البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر وتأخير نموه بأقوى بديل لليزر بدون ألم

البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر، من أسهل الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، وتعاني أي فتاة بسبب الشعر الذي يسبب الإحراج والإزعاج، حيث أن الشعر يغير لون الجسم والبشرة، ونقدم في هذا الموضوع بعض الوصفات التي تساعد أي فتاة تقوم بعملها لإزالة الشعر المحرج، والشعر له العديد من الأضرار التي يتعرض لها الجسم، والشعر يسبب في خشونة الجسم ولا يجعل الجسم ناعماً.

البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر

المكونات

إناء كبير.

كيس من البيكنج بودر.

كمية من الصابون المبشور.

كمية من معجون الأسنان.

نصف ليمونة.

التحضير

تحضير إناء كبير.

إضافة كيس من البيكنج بودر.

وإضافة كمية من معجون الأسنان.

إضافة كمية من الصابون المبشور.

عصر نصف الليمونة.

نقوم بإضافة الليمون المعصور على المكونات.

نقوم بخلط المكونات جيداً حتى يصبح الخليط بقوام مميز.

غسل المكان الذي سيضيف له الخليط.

نقوم بإضافة الخليط لمدة ربع ساعة.

نقوم بغسل المكان الذي أضيف له الخليط.

أسهل طريقة للتخلص من الشعر الزائد

المكونات

كوب واحداً مع السكر الناعم.

نصف ليمونة.

معلقتين من الماء الفاتر.

معلقتين من النشا.

التحضير

تحضير إناء وسط.

إضافة كوب من السكر مع معلقتين من الماء الفاتر مع نصف الليمونة بعد عصرها.

نقوم بتقليب الخليط جيداً.

إضافة الخليط على البوتاجاز على نار هادئة.

نترك الخليط حتى يغلي.

نترك الخليط حتى يهدأ ويبرد جيداً.

يتم غسل المكان الذي سيضيف له الخليط.

نقوم بإضافة كمية من النشا على المكان الذي سيضيف له الخليط.

ثم نقوم بإضافة الخليط على المكان عكس الشعرة وندهن جيداً.

نقوم بإضافة قطعة من القماشة على الخليط.

نفرد القماشة جيداً علي الخليط.

نترك القماشة علي الخليط لمدة دقائق.

نقوم بإزالة القماشة بشدة قوية عكس اتجاه الشعرة.

في هذه المقالة تحدثنا عن البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر، وتحدثنا عن أسهل طريقه لعمل البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفتين لإزالة الشعر بمكوناتهم وتحدثنا عن طريقة تحضيرهم، وتحدثنا عن عيوب الوصفة وتحدثنا عن مميزات الوصفة، وعرفنا أن الشعر يغير من لون البشرة.