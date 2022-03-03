طريقة عمل أصابع زينب في المنزل لأسرتك ألذ الحلويات الشرقية بكل سهولة

أصابع زينب من الحلويات الشهيرة في بلاد الشام خاصة سوريا، وهي من الحلويات المحببة لدى الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم اللذيذ والمذاق المميز والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة سهلة لعمل هذه الحلوى في المنزل، لذلك جئنا لكم بأسهل طريقة لعملها حيث أنها بسيطة وغير مكلفة ولا تستهلك وقت كبير في تحضيرها.

طريقة عمل أصابع زينب

من خلال بعض المكونات التي يتم عرضها لكم الآن يمكنك تحضير أصابع زينب؛ حيث أنها من الحلويات التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار ومكوناتها متوفرة في كل منزل وليست مكلفة، وهذه المكونات تتمثل في الآتي:

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من اللبن الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الزيت النباتي.

طريقة التحضير

يمكنك الآن معرفة أسهل طرق لعمل أصابع زينب اللذيذة هذا النوع من الحلويات الشهيرة في بلاد الشام، وانتشر أيضا في جميع البلدان حيث أنه بسيط جدا في عمله، والآن من خلال الخطوات التالية نحصل على الطريقة:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق والبيكنج بودر والملح، ونقلبهم جيدا حتى يتجانس الخليط.

نضيف إلى الخليط الزيت والزبدة مع فركها باليد، وذلك حتى يتشرب الدقيق الزيت والزبدة.

يضاف بعد ذلك الحليب والماء تدريجيا مع العجن جيدا حتى يتجانس، ويتم الحصول على عجينة متماسكة.

ثم نضيف ماء الورد ونعجن مرة أخرى حتى يتشرب، ونتركه نصف ساعة حتى يرتاح العجين.

نقطع العجينة كرات صغيرة على هيئة مستطيل مع الضغط البسيط عليها.

يتم تشكيلها بواسطة منخل سلك أو مبشرة حتى تعطي الشكل النهائي للأصابع.

نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة بقدر مناسب من الزيت، ونضع بها الحلوى وتقلى حتى يصبح لونها ذهبي.

بعد إخراجها من الزيت تشرب بالشربات على أن يكون سميكا قليلا.

نضعها في مصفاة للتخلص من الشربات الزائد وتقدم في طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

من خلال السطور التالية يمكنك التعرف على طريقة عمل الشربات بالخطوات الآتية: