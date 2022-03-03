نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات سحرية ﻷسرع علاج للهالات السوداء بمكونات طبيعية والنتيجة عيون أحلى وجمالك يبهر كل العيون في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الهالات السوداء، تُعتبر الهالات السوداء من أكثر المُشكلات شيوعًا وإحراجآ للفتايات والسيدات، خاصة أصحاب البشرة البيضاء منهن وذلك لظهور اللون اﻷسمر للهالات بوضوح شديد بسبب لون بشرتهن اﻷبيض، ويرجع ظهورها إلى العديد من الأسباب مثل الشيخوخة، الإرهاق وقلة النوم، اﻷرق و الضغوط النفسية، تناول أغذية غير صحية وخلل وجود العناصر الغذائية داخل الجسم وهذا يعنى زيادة بعض العناصر الغذائية ونقص بعض العناصر الغذائية اﻷخرى، ومن هنا يبدأ سعى السيدات و الفتايات الدؤوب للتوصل إلى حل تلك المشكلة، في تقريرنا هذا سوف نتعرف سويًا على طُرق علاج الهالات السوداء.

الطُرق الطبيعية لعلاج الهالات السوداء

يُعتبر العلاج بالخلطات الطبيعية المصنوعة من المكونات الطبيعية من زروع و ثمار هى الخيار الأفضل والأكثر أمانآ ويتم ذلك عن طريق بعض الوصفات وهى

وصفة الألوفيرا أو الصبار

لتجربة تلك الوصفة فقط قومي بالاتي :-

دهن چل الألوفيرا على منطقة الهالات، البدء في التدليك برفق اتوزيع الجل توزيع منتظم على الهالات، ومن ثم تركه قرابة العشر دقائق ومن ثم يُزال بواسطة قطنة مبلله.

للحصول على أفضل النتائج فقط قومي بتكرارها مرتين يوميًا أثناء النهارقبل الذهاب إلى العمل ومساءًا قبل النوم.

وصفة الليمون مع الطماطم

لتجربة تلك الوصفة فقط قومي بتحضير المقادير اﻵتية:-

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من عصير الطماطم

طريقة اﻹستخدام:-

يتم خلط المعلقتين جيدآ داخل كوب فارغ بإستخدام ملعقة صغيرة

يتم دهان الهالات بالخليط جيدآ و التأكد من تغطية كامل مساحة الهالات

إتركى الخليط يتفاعل مع الهالات مدة ﻻ تقل عن عشر دقائق

قومى بشطف الهالات بعد إنقضاء العشر دقائق بالماء الفاتر وبدون صابون.

ولابد من التنويه أن على ذوات البشرة الحساسية إضافة القليل من ماء الورد إلى الخليط حتى لا يحدث تهيُج للمنطقة.

طُرق طبية لعلاج الهالات السوداء

هُناك بعض الطُرق المُستحدثة لعلاج مشكلة الهالات ولعل أهمها مايلى:-

العلاج الضوئى

تعمل هذه الطريقة على تنعيم منطقة الهالات وتدمير الخلايا التى تسببت في ظهورها

التقشير الكيميائي

تعمل هذه الطريقة على تجديد الخلايا المُصابة بالهالات حول العينين.