تكات تحضير بسبوسة بجوز الهند في المنزل بمذاق شهي ولذيذ

بسبوسة جوز الهند من أفضل الحلويات الشرقية التي يعشقها المصريون، ويحبها الأجانب الذين يحضرون إلى مصر في السياحة، وهي من الحلويات التي نقوم بعملها في رمضان، وبسبب اقتراب مجيء شهر رمضان الكريم، يقوم المصريون بتجهيز أنواع الحلويات الجميلة التي يرغبون في تحضيرها وتجهيزها في رمضان، وخصوصًا في العزومات والمناسبات، بسبوسة جوز الهند هي إحدى أنواع حلويات دقيق السميد، وإحدى أنواع البسبوسة بدقيق السميد، بسبوسة جوز الهند من الحلويات التي يعشقها الصغار والمصريين بكثرة، ومحافظة دمياط هي المحافظة المشهورة يعمل أفضل أنواع الحلويات المشبك الدمياطي اللذيذ، وتبحث ستات البيوت عن طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند، وأنواع البسبوسة المختلفة، والتي قام بعملها كثيرًا عدد كبير من الشيفات، وعاملي المخبوزات.

تكات تحضير بسبوسة بجوز الهند

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

كوب ونصف كوب من السكر.

مقدار كوب ونصف من جوز الهند.

كوب ونصف من الحليب أو الزبادي.

علبتين من القشطة.

ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

قطر شربات للتحلية.

نصف كوب من الزبدة السائحة.

طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند في المنزل

نقوم بوضع دقيق السميد في إناء، ويجب اختيار أفضل أنواع السميد، لأنه يوجد بعض الأنواع الغير جيدة.

نضع البيكنج بودر على دقيق السميد وتقليبه جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة وتقليبها جيدًا من مع الدقيق والبيكنج بودر، ونخلط الدقيق بالزبدة جيدًا، حتى نحصل على عجينة مرملة، وليست طرية.

نقوم بإضافة جوز الهند والتقليب جيدًا مع العجين السابق وخلطه معهم.

بعد ذلك نضيف اللبن أو الزبادي، وتقليب العجينة جيدًا، ونعجنها جميعًا، حتى نحصل على عجينة طرية.

ونقوم بإضافة القشطة ونستمر في التقليب والعجن حتى تبدأ العجينة أن تلين أكثر وتصبح عجينة طرية ومتماسكة.

نقوم بفرد العجينة وصبها في صينية حجم مناسب ومجهزة ممسوحة بالسمنة أو برشة دقيق.

نقوم بتسخين الفرن ووضع الصينية فيه حتى ينضج ونحصل على القوام المناسب واللون الذهبي.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البسبوسة ورش الشربات عليها وتغطيها جيدًا ومن الجوانب، وبعد ذلك نقوم بتزينها السوداني أو البندق، ويتم تقديمها باردة.

مكونات وطريقة تحضير القطر

نقوم بوضع كوبان من السكر في إناء ونقوم وذوبانه في كوب ونصف من الماء، ورفعه على النار حتى يغلي، بعد ذلك نقوم بإضافة عصره من الليمون، وتقليبها ووضع نصف ملعقة من الفانيليا البودرة وتقليبه لمدة دقيقة، وبعد ذلك نقوم برفعه من على النار، وتركه حتى يبرد.