أولادك هيطلبوه..في نص ساعه هتعلمي أحلي سجق بلدي في البيت بطريقة مضمونة أولادك مش هيشتروة من تانى

أحلي سجق بلدي في البيت بطريقة مضمونة، يعد السجق البلدي من الأكلات المشهورة بشكل كبير في مصر، حيث أنه يعتبر من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها، كما يوجد الكثير من المطاعم المتخصصة في تحضيره مع الكبدة أيضاً، ويتميز السجق البلدي بطعمه المميز والشهي ومن أجل تحضيره في المنزل والاستغناء عن فكرة شرائه من الخارج يجب قراءة سطور المقال التالية.

أحلي سجق بلدي في البيت بطريقة مضمونة

من أجل تحضير السجق البلدي بطريقة بسيطة وسهلة وشهية يجب تنفيذ الخطوات التالية:

مكونات عمل السجق البلدي

2 حبة من البصل مقطع جوانح.

2 حبة من الفلفل الأخضر مقطع شرائح.

½ كيلو من السجق البلدي.

½ كوب ماء.

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من معجون الشطه حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل السجق البلدي

في مقلاة عميقة نقوم بوضع ملعقتين من الزيت ونتركه حتى يسخن ونضيف عليه البصل وتقليبه جيداً حتى يصبح باللون الذهبي.

بعد ذلك يتم وضع الفلفل الأخضر وتقليبه مع البصل حتى يذبل، وبعدها نقوم بإضافة السجق البلدي وتقليب المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود إلى المكونات وتقليبها، ونضيف بعد ذلك صلصة الطماطم والماء ومعجون الشطه ونخلط المكونات جيداً، ثم يتم تغطية الإناء وتركها حتى تنضج تماماً على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم وضع السجق داخل أطباق التقديم ويتم تقديمه ساخناً.

طريقة عمل ساندويش السجق

سوف نقدم لكم طريقة عمل ساندويش السجق

مكونات عمل ساندويش السجق

نصف كيلو من السجق البلدي.

3 ملاعق دبس الرمان.

½ حبة من الفلفل الرومي الحلو الأخضر والأحمر.

ملعقة من خل البلسميك كبيرة.

8 قطع خبز.

½ حبة بصل جوانح.

نصف كيلو من الجبنة الحلوم المبشورة.

طريقة تحضير ساندويش السجق