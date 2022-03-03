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عمر شويل - جدة نصائح رضوي الشربيني لخسارة 8 كيلو فى رمضان - ثقفني
نصائح رضوي الشربيني لخسارة 8 كيلو فى رمضان حيث يعاني الكثير من الأشخاص من زيادة الوزن في الشهر الكريم نظرًا لانعدام الحركة وكثرة الأكلات الدسمة مع الحلويات الرمضانية المتنوعة طوال أيام الشهر، ولكن هناك فرصة لخسارة الوزن بكل سهولة مع الصيام.
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نصائح رضوي الشربيني لخسارة 8 كيلو فى رمضان
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