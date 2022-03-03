طريقة عمل الجريش السعودي في المنزل خطوة خطوة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجريش السعودي، حيث يعد الجريش من الأكلات التي عرفها المجتمع الخليجي منذ زمن بعيد، حيث يتم تقديمها في العديد من المناسبات الإجتماعية كالأعراس، والولائم، ومن مميزات الجريش أنه وجبة متكاملة العناصر الغذائية، حيث يحتوي على عديد من العناصر الغذائية الهامة كالبروتينات، والفيتامينات، و الأملاح المعدنية، لذا سنتعرف على طريقة إعداده بالتفصيل.

طريقة عمل الجريش باللبن

المكونات، نصف كوب من اللبن الرائب وثلاث أكواب من الجريش وخمس ملاعق من اللبن البودر و4 حبات بصل وكيلو جرام من الدجاج خالي العظم والجلد ملعقة من التوابل المشكلة ملعقة من الفلفل الحار خمس ملاعق من اللبن البودره وكوب من الأرز أو 2 ثمرة من الليمون الأسود وملعقة من الملح وملعقتين من السمن النباتي وثلاثة لتر من الماء.

طريقة عمل الجريش السعودي

المكونات: 4 أكواب جريش، 6 أكواب لبن زبادي، 2 بصلة مفرومة، 2 صدر دجاج مقطع إلى مكعبات صغيرة، 4 ملاعق كبيرة زبدة، 2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار، 4 أكواب ماء، 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون، ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، 2 ملعقة صغيرة كمون.

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طريقة التحضير الجريش السعودي

في وعاء عميق على النار نقوم بوضع الزبدة حتى تذوب، ثم نضيف إليها البصل مع التقليب حتى يتغير لونه، ونبدأ بإضافة الدجاج والجريش مع تقليبه، وتركه لمدة 5 دقائق.

نقوم بوضع الماء إلى الدجاج مع مراعاة أن يغطي الماء الدجاج، ويترك لمدة ساعة ونصف على الأقل حتى ينضج، ثم نضيف الزبادي والملح والكمون وعصير الليمون، ونترك الخليط لمدة ربع ساعة على نار هادئة.

يتم وضع الوعاء بعيد عن النار، ويترك حتى يبرد تماماً، ويتم وضعه في أطباق التقديم.

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القيمة الغذائية للجريش

يتميز الجريش بارتفاع قيمته الغذائية، حيث تحتوي وجبة الجريش ( 400 جرام) على 907 سعر حراري، 31 جرام دهون، 136 جرام كوليسترول، 109 جرام كربوهيدرات، 11 جرام دهون مشبعة، 45 جرام بروتين.