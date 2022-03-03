نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالزجاج.. ماسك يومي لتصفية الوجه ولتجديد الخلايا وإزالة آثار البثور يناسب جميع أنواع البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى الكثير من النساء والفتيات عن طريقة سهلة لعمل ماسك يومي لتصفية الوجه حيث أن صفاء البشرة من علامات جمال المرأة التي تعطي الثقة في النفس، والتي يمكن عملها من خلال عناصر غذائية تعمل على تعزيز الهرمونات التي تجدد خلايا البشرة وتعمل على تنقية البشرة من الدهون والأتربة، ومن خلال السطور القادمة يمكننا تقديم عدة وصفات تعمل على تنقية البشرة بطريقة آمنة.

ماسك يومي لتصفية الوجه

يمكنك عمل العديد من الماسكات التي تعمل على تصفية البشرة و الوجه وتنقيتها حيث يمكن عملها من مكونات متوفرة وتعطي نتيجة باهرة من أول استخدام.

ماسك يومي للوجه الدهني

تزداد مشاكل البشرة الدهنية ونحتاج لمقشر لتنظيف البشرة وإعادة نضارتها والتي يمكن الحصول عليها بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

وملعقة كبيرة من العسل النحل.

ملعقتين من اللبن الزبادي الغير محلى.

ملعقة من جل الصبار.

وملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

أولا في وعاء ضعي اللبن الزبادي مع عصير الليمون، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي جل الصبار والكركم، وقلبي مع الزبادي للحصول على قوام متجانس.

ثم قومي بغسل بشرتك بالصابونة الجلسرين.

بعد ذلك ضعي مقدار مناسب على بشرتك، ووزعيها بالتساوي.

ثم قومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية.

بعد ذلك اغسلي بشرتك جيداً.

ثم تمتعي ببشرة صافية خالية من الدهون.

ماسكات تناسب جميع أنواع البشرة

يمكنك عمل ماسك يعمل على تنقية البشرة العادية والحصول على بشرة صافية خالية من التصبغات بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

وملعقة كبيرة من الزبادي الغير محلى.

ملعقة من اللبن الحليب.

وملعقة من مطحون الشوفان.

الطريقة

أولا في وعاء ضعي الزبادي مع اللبن الحليب، واخلطي معهم القهوة المطحونة.

بعد ذلك ضعي مطحون الشوفان، وقلبي حتى تمام التجانس.

ثم قومي بغسل وجهك جيداً بالصابونة الجلسرين.

بعد ذلك ضعي من الخليط على بشرتك، ووزعيها بالتساوي.

ثم اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تستفيد بشرتك من عناصر الماسك.

بعد ذلك كرري الماسك من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

ثم اغسلي وجهك جيداً، وتمتعي ببشرة صافية ونقية.

وفي نهاية هذا المقال قمنا بتوضيح ماسك يومي لتصفية الوجه من الدهون، والذي يمكنك عمله من مكونات متوفرة في المنزل، وتعمل على تغذية البشرة، وقمنا بتقديم طريقة عمل ماسك لتصفية البشرة الدهنية، وأيضاً طريقة عمل ماسك لتصفية البشرة العادية والمختلطة مما يجعلك تستمتعين ببشرة نضرة.