بمكونين فقط اعملي ماسك الفراولة للتبييض الفوري والمضمون ١٠٠ بالمئة

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عمر شويل - جدة يعد ماسك الفراولة والليمون من الماسكات السحرية التي تعمل على تبييض البشرة وإعطاءها الحيوية والنضارة وجعلها وردية ونقية، فهناك كثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن مكونات طبيعية لتحضير ماسك سحري يعمل على تبييض البشرة وإعطاءها اللمعان والحصول على بشرة سحرية وجذابة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تتكون من مكونين فقط وهي الفراولة والليمون كما يعرف عن الليمون بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعد أقوى مقشر طبيعي يعمل على تفتيح البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الفراولة السحري في تبييض البشرة.

فوائد الليمون للبشرة

هناك عدة فوائد لليمون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يحتوي الليمون على أحماض لها قدرة كبيرة على تقشير خلايا البشرة وإزالة الخلايا الميتة

يفتح مسام البشرة ويحافظ على مرونة الجلد.

يساعد الليمون على التخلص من الرؤوس السوداء.

يعمل على تفتيح البشرة ويقلل من ظهور الكلف.

يعالج حروق الشمس ويطهرها.

يعمل على إنتاج مادة الكولاجين المهمة للبشرة.

مكونات عمل ماسك الفراولة للتبييض

يتكون ماسك الفراولة للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٢ حبات من الفراولة.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير ماسك الفراولة يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة والسهلة لتحضيره في المنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بهرس الفراولة جيداً، ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نقوم بتقليب الخليط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس قابل للفرد.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق ماسك الفراولة والليمون للتبييض هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نقوم بتطبيق الماسك على الوجه، ثم نتركه لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم نجففه مع تكرار هذا حتى نحصل على نتيجة مبهرة. فهذا الماسك يعمل على تبييض البشرة وإعطاءها الحيوية والنضارة واللمعان وبشرة وردية.

مكونات عمل ماسك النشا والليمون

يحتوي ماسك النشا والليمون على عدة مكونات هيا بنا نتعرف عليها:-

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

٢ ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء ورد.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة التحضير ماسك النشا والليمون في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-