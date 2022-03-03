نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق اللون البني.. صبغ الشعر بالقهوة والبيض بأقوى وصفة مغذية للشعر ولون قوي مميز يسألك الجميع عنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السيدات يحتاجون إلى تغيير لون شعرهم وذلك كنوع من التجديد، ولأن الصبغة تعمل مع استمرار استخدامها على تلف الشعر وحرقه لذلك يبحثون عن طرق لصبغ الشعر والتي تعتبر أهمها صبغ الشعر بالقهوة والبيض فهي من المواد الطبيعية التي تفيد الشعر، وإليك من خلال المقال طريقة الصبغ بهم بكل سهولة.

صبغ الشعر بالقهوة والبيض

قومي بصبغ شعرك بالون البنى بكل سهولة ومكونات طبيعية تعمل على إفادة شعرك حيث احتواء هذه المواد على الفيتامينات والمعادن، وإليك بعض الطرق.

القهوة والبيض والكركم لصبغ الشعر

احصلي على لون بني بشعرك بكل سهولة، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

ثلاث حبات من بياض البيض.

أربع ملاعق كبيرة مملوءة بالقهوة سريعة الذوبان.

أربعة ملاعق من الكركم.

كوب إلا ربع من زيت الزيتون.

علبة من الأكسجين 10.

طريقة التحضير

أولا في طبق عميق قومي بوضع بياض البيض واخفقي جيداً.

بعد ذلك ضعي عليه ملاعق الكركم وقلبي جيداً.

ثم أضيفي إليه القهوة سريعة الذوبان.

بعد ذلك ضعي عليهم زيت الزيتون وأكملي تقليب.

ثم في النهاية اخلطي معهم الأكسجين.

بعد ذلك ارتدي قفازات في يديك قبل عمل الخليط.

ثم قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط على كل جزء بالتساوي.

ثم غطي شعرك لمدة ساعتين حتى الحصول على اللون المناسب.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الدافئ حتى تزيلي الخليط من على شعرك.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو جيداً.

بعد ذلك اغسليه مرة أخرى بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار الخلطة مرة كل شهر.

صفار البيض والنسكافيه لصبغ الشعر

قومي بصبغ شعرك بنى بهذه الطريقة بكل سهولة، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

أربع ملاعق كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

حبتان من صفار البيض.

أربع ملاعق من الكاكاو.

كوب ونصف من زيت الزيتون.

زجاجتين من الأكسجين للشعر.

طريقة التحضير

أولا قومي بخفق صفار البيض.

بعد ذلك أضيفي إليه الكاكاو وقلبي.

ثم قومي بوضع القهوة وأكملي تقليب.

بعد ذلك ضعي زيت الزيتون وأخيراً قومي بمزج الأكسجين معهم.

ثم قسمي شعرك وافردي الشعر في كل الأجزاء.

بعد ذلك انتظري لمدة ساعة ونصف، وغطي شعرك بكيس بلاستيك.

ثم اغسلي شعرك بالماء، ثم قومي بغسله بالشامبو والبلسم، واحصلي على لون مناسب لبشرتك.

في نهاية المقال فقد قمنا بعرض طريقة صبغ الشعر بالقهوة والبيض، وعرضنا طريقتين الأولى مع إضافة الكاكاو، والثانية مع إضافة الكركم، واستمتعي بشعر لامع وبراق وذلك بكل سهولة ومكونات متوفرة في كل منزل.