بعصير الليمون اعملي جبنة موزاريلا في البيت بمكونات اقتصادية زي الجاهزة بالظبط

تعد الجبنة الموزاريلا نوع من أنواع الجبن الإيطالية التي يتم استخدامها في تحضير الكثير من الأطباق الشهية وخاصتاً المعجنات، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهلة في البيت حتى تستطيع السيدات تحضيرها بسهولة، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللبن والخل ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومميز بدلا من شراءها بسعر مكلف، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الجبنة الموزاريلا المطاطية في البيت.

مقادير عمل الجبنة الموزاريلا

لتحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل مثل الجاهزة يجب توافر هذه المكونات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من اللبن السائل.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

رشة من الملح.

نصف كوب صغير من الخل.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الجبنة الموزاريلا زي بره هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع اللبن على نار متوسطة مع التقليب حتى يسخن إلى أن تصل حرارته ٤٠ درجة. بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والليمون ونقلبهم جيداً برفق، ثم نقوم بإضافة نصف كوب من الخل مع التقليب المستمر. نترك الحليب حتى نلاحظ أنه أصبح نصفين نصف سائل وآخر متماسك، بعد ذلك نخرج الجزء المتماسك في وعاء ونتخلص من الجزء السائل. بعد ذلك نترك الجزء المتماسك حتى يبرد، ثم نضعها في الثلاجة حتى تصبح صلبة، ويمكن ايضاً حفظها مبشورة مثل الجاهزة. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى جبنة موزاريلا مطاطية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.

مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.

يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.

يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.

يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.

فوائد الليمون على الجسم

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-