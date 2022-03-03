بدون ألم.. الفازلين لإزالة الشعر على الطريقة اليابانية لبشرة ناعمة والماسك الخارق للتفتيح

الفازلين لإزالة الشعر حيث يعد الفازلين من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة الشعر الزائد من الجسم وهي لا تسبب أي آثار جانبية في الاستخدام ويدخل الفازلين في العديد من الوصفات الطبيعية للبشرة والجسم ويستخدم في العديد من الأغراض الشخصية مثل الوقاية من طفح الحفاض واستخدامه لترطيب البشرة، ولمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامه يرجي متابعة مقالنا اليوم.

الفازلين لإزالة الشعر

حيث تقوم العديد من السيدات بالبحث والتساؤل عن أحسن الطرق لإزالة الشعر بدون ألم وتقوم بالبحث عن إمكانية التخلص من هذه المشكلة دون الإحساس بأي أوجاع، وذلك يتم من خلال استخدام عنصر الفازلين للتخلص من الشعر الزائد من المناطق المتفرقة في الجسم دون الإضرار إلى استخدام المنتجات التجميلية الضارة بالبشرة والجسم.

الطريقة اليابانية لإزالة الشعر

المكونات

1/2 ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص المطحون.

3 ملاعق كبيرة من لبن البودر.

1 ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

يتم خلط كل المقادير مع بعضها في إناء واسع حتى نحصل على عجينة متجانسة ثم يتم وضع العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها وذلك باتجاه معاكس لظهور الشعر ويترك لمدة 10 دقائق حتى يجف.

ثم يتم نزعها من البشرة عكس ظهور الشعر ثم يتم تنظيف المنطقة بالماء الفاتر وتجفيف المنطقة بفوطة نظيفة.

ماسك بعد إزالة الشعر

المكونات

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

وملعقة من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة من الفازلين.

طريقة التحضير

يتم وضع عصير الليمون مع النشا في إناء واسع ويتم الخلط جيدا ثم يوضع كوب الحليب ويتم خلط المكونات جيدا ثم يوضع عسل النحل والفازلين والاستمرار في الضرب حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.

ثم يتم إحضار فوطة قطنية ويتم وضعها في هذا الخليط ثم يتم وضعها على البشرة

ثم يوضع القليل من الفازلين على البشرة بعد تنظيف الجسم حتى يتم ترطيب البشرة وبعد مرور ثلاث أيام من تكرار الوصفة ستلاحظين ترطب وتفتيح للبشرة.

الفازلين لإزالة الشعر حيث أن الفازلين من أهم العناصر التجميلية المستخدمة في تجميل وترطيب البشرة، لذلك قدمنا لكم أهم الوصفات الطبيعية الفعالة في إزالة الشعر وتفتيح البشرة.