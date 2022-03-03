حتى لو كانت فحمة.. طريقة تنظيف الكرشة بدون مجهود أو تعب ستصبح بيضاء كالقشطة لألذ طبق

طريقة تنظيف الكرشة، يوجد سيدات تشتري الكرشة نظيفة وسيدات لا ترتاح إلا إذا نظفت الكرشة بنفسها، وتخلصت من رائحتها وكل اللون الأخضر الموجود بها وغسلها أكثر من مرة بالمياه والسكين والخل جيداً، حتى تكون نظيفة وبالمياه الساخنة جداً حتى يكون لون الكرشة أبيض ورائحتها نظيفة لا تكون قبيحة.

طريقة تنظيف الكرشة

تعد طريقة الأسبرين أحد أشهر الطرق وأسهلها وهي كالتالي

المكونات

اثنين من الأسبرين.

السكينة لفرك الكرشة.

نصف كوب من الخل.

أو ثلاثة من الليمون.

الطريقة

وضع الكرشة في حلة بها مياه دافئة، لمدة ربع ساعة.

وفي حلة أخري وضع مياه مغليه، وعليه اثنين من الأسبرين.

وبعد ربع ساعة، أخذ الكرشة من حلة المياه الدافئة.

ووضعها في الحلة الذي يوجد بها أسبرين.

وبعدها وضع الكرشة على الرخامة.

وفركها بالسكينة، للتخلص من اللون الأخضر.

وعندما يكون لونها أبيض، وضع الكرشة نحت الحنفية.

وبعدها وضع الكرشة في حلة، وعليها نصف كوب من الخل.

أو نصف كوب من عصير الليمون.

البيكينج بودر

المكونات

ثلاث معالق من بكينج بودر.

زجاجتين من المياه الساخنة.

سكينة لفرك الكرشة.

ربع كوب من الخل.

الطريقة

في حلة وضع ثلاثة معالق من بكينج بودر.

بعدها وضع زجاجتين من مياه ساخنه، على بكينج بودر.

بعدها وضع الكرشة في الحلة.

وخروجها من حلة بكينج بودر بعد ربع ساعة.

وفرك الكرشة بالسكينة، للتخلص من اللون الأخضر.

حتى تكون رائحتها نظيفة.

وضع ربع كوب من الخل.

ملح الليمون لتنظيف الكرشة بسهولة

المكونات

نصف كوب من ملح الليمون.

زجاجتين مياه مغلية.

مصفاة لتصفية الكرشة.

سكينة لفرك الكرشة.

ربع كوب من الخل.

ثلاث معالق من الملح.

اثنين من الليمون.

الطريقة

أول شيء غسل الكرشة تحت الحنفية.

وبعدها وضع الكرشة في حلة.

وبعدها وضع نصف كوب من ملح الليمون.

وزجاجتين من المياه المغلية.

وبعد ساعة أو ساعة ونصف.

غسل الكرشة وفركها بالسكينة.

يكون فركها سهل جداً.

وضع الكرشة تحت الحنفية لمدة ١٠ دقائق.

بعدها قومي بتصفية الكرشة في مصفاة.

وعليها وضع معلقة من ملح الليمون.

بعدها فركها بالسكينة، وتكرار هذه الطريقة حتى يكون اللون أبيض.

بعدها وضع الكرشة في حلة، وعليها ثلاث معالق من الملح.

وربع كوب من الخل، وعصير اثنين من الليمون.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة تنظيف الكرشة، وتحدثنا أيضاً عن أسهل الطرق بالأسبرين وملح الليمون حتى يكون لون الكرشة أبيض وتكون نظيفة بدون مجهود كبير.